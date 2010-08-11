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رؤساء محاكم وقضاة يثمنون جهود "الشؤون الإسلامية" في الحج

أكدوا أن الوزارة عززت حماية المنابر الدعوية من الأفكار المنحرفة

ثمّن عدد من رؤساء وقضاة المحاكم بمختلف مناطق المملكة، الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجالات المختلفة.

وقال رئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي: جهود الوزارة كبيرة في الحج، وكل حاج يلمس ما تقدمه الوزارة، وتعتبر وزارة الشؤون الإسلامية في مقدمة الوزارات التي تقدم الخدمات المتكاملة للحجاج لتعريفهم بأمور دينهم ومناسكهم.

وأشاد "الحميضي" بالأعمال التي تقدمها الوزارة متمثلة في مشروع تطوير أنظمة التكييف في مسجدَيْ نمرة والخيف، مشيرًا إلى أثر هذه المشاريع الواضح في التيسير على الحجاج.

من جهته لفت رئيس المحكمة العامة بشقراء الشيخ حمد المسعر، إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تميزت في مشاركة المرأة في توعية الحجاج لتبصير الحاجّات بأمور دينهن ومناسكهن.

وأكد أن حماية المنابر الدعوية من الأفكار المنحرفة؛ من الأمور المهمة التي يحتاج إليها الناس من العلماء وأهل العقل والحكمة، ليجنبوهم الأفكار الخطيرة التي تؤثر على الشباب ومقوماتهم.

وعدّ "المسعر" برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية؛ فرصة جيدة لالتقاء النخب المستضافة في هذا المكان العظيم لصالح كل ما يخدم الأمة الإسلامية.

من جانبه أكد القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض الشيخ حمد بن عبدالعزيز الخليفي؛ أن الجهود التي تبذلها الوزارة كبيرة وعظيمة.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بمراكز التوعية في منافذ المملكة البحرية والبرية داخل المشاعر كاملة، لافتاً إلى أن جميع الحملات وزعت المفتين على جميع الحملات لتوعية الحجاج بأحكام المناسك وتوجيههم وتعليمهم والأخذ بأيديهم بأفضل الطرق وأسلمها؛ من أجل أن يسلكوا المسلك القويم.

وقال: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حشدت الجهود الإدارية والعلمية والمالية من أجل تحقيق هذه الأهداف؛ رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن سعيد؛ من أجل بذل أقصى الجهود لتوعية الحجاج واستقطاب كافة الكوادر الفقهية لتوعية الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مع الحرص على سلامة عقيدتهم ليرجعوا سالمين غانمين محققين ما قدموا لأجله من بلدانهم وليكونوا دعاة خير.

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رؤساء محاكم وقضاة يثمنون جهود "الشؤون الإسلامية" في الحج
سبق

ثمّن عدد من رؤساء وقضاة المحاكم بمختلف مناطق المملكة، الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجالات المختلفة.

وقال رئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي: جهود الوزارة كبيرة في الحج، وكل حاج يلمس ما تقدمه الوزارة، وتعتبر وزارة الشؤون الإسلامية في مقدمة الوزارات التي تقدم الخدمات المتكاملة للحجاج لتعريفهم بأمور دينهم ومناسكهم.

وأشاد "الحميضي" بالأعمال التي تقدمها الوزارة متمثلة في مشروع تطوير أنظمة التكييف في مسجدَيْ نمرة والخيف، مشيرًا إلى أثر هذه المشاريع الواضح في التيسير على الحجاج.

من جهته لفت رئيس المحكمة العامة بشقراء الشيخ حمد المسعر، إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تميزت في مشاركة المرأة في توعية الحجاج لتبصير الحاجّات بأمور دينهن ومناسكهن.

وأكد أن حماية المنابر الدعوية من الأفكار المنحرفة؛ من الأمور المهمة التي يحتاج إليها الناس من العلماء وأهل العقل والحكمة، ليجنبوهم الأفكار الخطيرة التي تؤثر على الشباب ومقوماتهم.

وعدّ "المسعر" برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية؛ فرصة جيدة لالتقاء النخب المستضافة في هذا المكان العظيم لصالح كل ما يخدم الأمة الإسلامية.

من جانبه أكد القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض الشيخ حمد بن عبدالعزيز الخليفي؛ أن الجهود التي تبذلها الوزارة كبيرة وعظيمة.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بمراكز التوعية في منافذ المملكة البحرية والبرية داخل المشاعر كاملة، لافتاً إلى أن جميع الحملات وزعت المفتين على جميع الحملات لتوعية الحجاج بأحكام المناسك وتوجيههم وتعليمهم والأخذ بأيديهم بأفضل الطرق وأسلمها؛ من أجل أن يسلكوا المسلك القويم.

وقال: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حشدت الجهود الإدارية والعلمية والمالية من أجل تحقيق هذه الأهداف؛ رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن سعيد؛ من أجل بذل أقصى الجهود لتوعية الحجاج واستقطاب كافة الكوادر الفقهية لتوعية الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مع الحرص على سلامة عقيدتهم ليرجعوا سالمين غانمين محققين ما قدموا لأجله من بلدانهم وليكونوا دعاة خير.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
05:27 PM

رؤساء محاكم وقضاة يثمنون جهود "الشؤون الإسلامية" في الحج

أكدوا أن الوزارة عززت حماية المنابر الدعوية من الأفكار المنحرفة

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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ثمّن عدد من رؤساء وقضاة المحاكم بمختلف مناطق المملكة، الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المجالات المختلفة.

وقال رئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي: جهود الوزارة كبيرة في الحج، وكل حاج يلمس ما تقدمه الوزارة، وتعتبر وزارة الشؤون الإسلامية في مقدمة الوزارات التي تقدم الخدمات المتكاملة للحجاج لتعريفهم بأمور دينهم ومناسكهم.

وأشاد "الحميضي" بالأعمال التي تقدمها الوزارة متمثلة في مشروع تطوير أنظمة التكييف في مسجدَيْ نمرة والخيف، مشيرًا إلى أثر هذه المشاريع الواضح في التيسير على الحجاج.

من جهته لفت رئيس المحكمة العامة بشقراء الشيخ حمد المسعر، إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تميزت في مشاركة المرأة في توعية الحجاج لتبصير الحاجّات بأمور دينهن ومناسكهن.

وأكد أن حماية المنابر الدعوية من الأفكار المنحرفة؛ من الأمور المهمة التي يحتاج إليها الناس من العلماء وأهل العقل والحكمة، ليجنبوهم الأفكار الخطيرة التي تؤثر على الشباب ومقوماتهم.

وعدّ "المسعر" برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية؛ فرصة جيدة لالتقاء النخب المستضافة في هذا المكان العظيم لصالح كل ما يخدم الأمة الإسلامية.

من جانبه أكد القاضي بمحكمة الاستئناف بالرياض الشيخ حمد بن عبدالعزيز الخليفي؛ أن الجهود التي تبذلها الوزارة كبيرة وعظيمة.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بمراكز التوعية في منافذ المملكة البحرية والبرية داخل المشاعر كاملة، لافتاً إلى أن جميع الحملات وزعت المفتين على جميع الحملات لتوعية الحجاج بأحكام المناسك وتوجيههم وتعليمهم والأخذ بأيديهم بأفضل الطرق وأسلمها؛ من أجل أن يسلكوا المسلك القويم.

وقال: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حشدت الجهود الإدارية والعلمية والمالية من أجل تحقيق هذه الأهداف؛ رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد حرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبه الدكتور يوسف بن سعيد؛ من أجل بذل أقصى الجهود لتوعية الحجاج واستقطاب كافة الكوادر الفقهية لتوعية الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مع الحرص على سلامة عقيدتهم ليرجعوا سالمين غانمين محققين ما قدموا لأجله من بلدانهم وليكونوا دعاة خير.

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