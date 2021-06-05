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كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 143 ألفًا و596 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أيضًا تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالمرض؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1971.

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كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 143 ألفًا و596 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أيضًا تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالمرض؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1971.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
10:17 AM

كوريا الجنوبية تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 143 ألفًا و596 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أيضًا تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالمرض؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1971.

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