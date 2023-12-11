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ولي العهد يبحث أوجه التعاون مع وزير الخزانة البريطاني

استعرضا الفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس؛ والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية لرؤية 2030.

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ولي العهد يبحث أوجه التعاون مع وزير الخزانة البريطاني
سبق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس؛ والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية لرؤية 2030.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
08:41 AM

ولي العهد يبحث أوجه التعاون مع وزير الخزانة البريطاني

استعرضا الفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر اللقاء وزير المالية محمد الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس؛ والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية لرؤية 2030.

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