النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبيماكو الدوائية" و"شيلبا" الهندية تُوَقّعان اتفاقية نقل تقنية أدوية الأورام للمملكة

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، على هامش مؤتمر CPHI الثلاثين، والمقام في فرانكفورت في الفترة من 5-7 نوفمبر، اتفاقية نقل تقنية عدد من أدوية الأورام مع شركة شيلبا الهندية، والتي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير منتجات أدوية الأورام؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس.

وقال الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية د.محمد بن سلطان السلطان: إن هذه الاتفاقيات مع الشركات العالمية، تأتي متواكبة مع استراتيجية ورؤية الشركة الجديدة، والتزامها بتوطين صناعة الدواء وتقنيتها، ويؤكد التزام "سبيماكو الدوائية"، وهي الشركة الدوائية الأولى في المملكة، بدورها في تحقيق الأمن الدوائي.

سبيماكو الدوائية شيلبا الشركة السعودية للصناعات الدوائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبيماكو الدوائية" و"شيلبا" الهندية تُوَقّعان اتفاقية نقل تقنية أدوية الأورام للمملكة
سبق

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، على هامش مؤتمر CPHI الثلاثين، والمقام في فرانكفورت في الفترة من 5-7 نوفمبر، اتفاقية نقل تقنية عدد من أدوية الأورام مع شركة شيلبا الهندية، والتي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير منتجات أدوية الأورام؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس.

وقال الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية د.محمد بن سلطان السلطان: إن هذه الاتفاقيات مع الشركات العالمية، تأتي متواكبة مع استراتيجية ورؤية الشركة الجديدة، والتزامها بتوطين صناعة الدواء وتقنيتها، ويؤكد التزام "سبيماكو الدوائية"، وهي الشركة الدوائية الأولى في المملكة، بدورها في تحقيق الأمن الدوائي.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:34 AM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
09:45 AM

"سبيماكو الدوائية" و"شيلبا" الهندية تُوَقّعان اتفاقية نقل تقنية أدوية الأورام للمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
647

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، على هامش مؤتمر CPHI الثلاثين، والمقام في فرانكفورت في الفترة من 5-7 نوفمبر، اتفاقية نقل تقنية عدد من أدوية الأورام مع شركة شيلبا الهندية، والتي تُعتبر واحدة من الشركات الرائدة والمتخصصة في تطوير منتجات أدوية الأورام؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس.

وقال الرئيس التنفيذي لسبيماكو الدوائية د.محمد بن سلطان السلطان: إن هذه الاتفاقيات مع الشركات العالمية، تأتي متواكبة مع استراتيجية ورؤية الشركة الجديدة، والتزامها بتوطين صناعة الدواء وتقنيتها، ويؤكد التزام "سبيماكو الدوائية"، وهي الشركة الدوائية الأولى في المملكة، بدورها في تحقيق الأمن الدوائي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,355
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,266
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,928

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة