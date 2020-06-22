الاتحاد السعودي لكرة القدم ينشئ غرفة عمليات لتسهيل احتياجات الأندية

بهدف التنسيق مع وزارة الرياضة وتطبيق البروتوكول الطبي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إنشاء غرفة عمليات، تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية، وتطبيق البروتوكول الطبي المعتمد من قِبل وزارة الرياضة.

ومن المقرر أن تعمل هذه الغرفة بالعديد من المهام، أبرزها تسهيل متابعة أية استفسارات أو احتياجات فيما يخص الدليل الإرشادي لعودة التدريبات، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تسهيل عودة النشاط الرياضي، والحفاظ على صحة عناصر اللعبة، وتقديم المساندة على مدار الوقت للجميع.

من جانبه، ثمّن الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم الاهتمام الذي توليه وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي في السعودية، وتذليل العقبات كافة من أجل عودة المنافسات الكروية بشكل آمن.

وأكد القاسم أن الغرفة ستعمل إلى جانب الأندية تحت إشراف رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدكتور صالح الحارثي. مبينًا أن ذلك يأتي في سبيل متابعة تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الرياضة.