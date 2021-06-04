ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-04 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 01:28 PM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.. تستمر إلى 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.