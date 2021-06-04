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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.. تستمر إلى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
01:28 PM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.. تستمر إلى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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