النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تحالف رصد" يطالب مجلس حقوق الإنسان بحماية أطفال اليمن من عنف المليشيات

الحوثيون ارتكبوا أكثر من 12000 انتهاك جسيم بحق الأطفال

طالَبَ التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أطفال اليمن من انتهاكات مليشيات الحوثي.

وفي كلمة ألقتها أمس عضوة التحالف الناشطة الحقوقية "مواهب الحمزي"، واستنادًا إلى الأولويات التي يتبناها المجلس بشأن حالات النزاع وانعدام الأمن، سلطت الضوء على أن واقع الأطفال في اليمن يتعارض مع الاعتراف الدولي بحقهم في الكرامة والعيش في مأمن من العنف والخوف؛ حيث أمعنت المليشيا الحوثية في إقحام أطفال اليمن بالصراع بشكل متعمد؛ فعرّضوا الأطفال للقتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف ومهاجمة المدارس والحرمان من المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى التقارير الدولية التي أكدت ارتكاب أكثر من 12000 انتهاك جسيم بحق الأطفال، تنفرد بارتكابه المليشيا الحوثية، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حُرم الأطفال من خدماتها، أكثر من 900 مؤسسة تعليمية بسبب تعمد المليشيا الحوثية قصفها أو تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها كسجون خاصة؛ مما منع الآلاف من الطلاب من الحصول على التعليم في ظروف آمنة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفعال لوقف هذه الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية ضد أطفال اليمن؛ تنفيذًا للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، وضرورة العمل على إيجاد آلية لإجبار الجهات الفاعلة من غير الدول -كما هو واقع المليشيا- على الالتزام بهذه الاتفاقيات ووقف العنف الممنهج ضد الأطفال.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"تحالف رصد" يطالب مجلس حقوق الإنسان بحماية أطفال اليمن من عنف المليشيات
سبق

طالَبَ التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أطفال اليمن من انتهاكات مليشيات الحوثي.

وفي كلمة ألقتها أمس عضوة التحالف الناشطة الحقوقية "مواهب الحمزي"، واستنادًا إلى الأولويات التي يتبناها المجلس بشأن حالات النزاع وانعدام الأمن، سلطت الضوء على أن واقع الأطفال في اليمن يتعارض مع الاعتراف الدولي بحقهم في الكرامة والعيش في مأمن من العنف والخوف؛ حيث أمعنت المليشيا الحوثية في إقحام أطفال اليمن بالصراع بشكل متعمد؛ فعرّضوا الأطفال للقتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف ومهاجمة المدارس والحرمان من المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى التقارير الدولية التي أكدت ارتكاب أكثر من 12000 انتهاك جسيم بحق الأطفال، تنفرد بارتكابه المليشيا الحوثية، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حُرم الأطفال من خدماتها، أكثر من 900 مؤسسة تعليمية بسبب تعمد المليشيا الحوثية قصفها أو تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها كسجون خاصة؛ مما منع الآلاف من الطلاب من الحصول على التعليم في ظروف آمنة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفعال لوقف هذه الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية ضد أطفال اليمن؛ تنفيذًا للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، وضرورة العمل على إيجاد آلية لإجبار الجهات الفاعلة من غير الدول -كما هو واقع المليشيا- على الالتزام بهذه الاتفاقيات ووقف العنف الممنهج ضد الأطفال.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
09:36 AM

"تحالف رصد" يطالب مجلس حقوق الإنسان بحماية أطفال اليمن من عنف المليشيات

الحوثيون ارتكبوا أكثر من 12000 انتهاك جسيم بحق الأطفال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
0
1,219

طالَبَ التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أطفال اليمن من انتهاكات مليشيات الحوثي.

وفي كلمة ألقتها أمس عضوة التحالف الناشطة الحقوقية "مواهب الحمزي"، واستنادًا إلى الأولويات التي يتبناها المجلس بشأن حالات النزاع وانعدام الأمن، سلطت الضوء على أن واقع الأطفال في اليمن يتعارض مع الاعتراف الدولي بحقهم في الكرامة والعيش في مأمن من العنف والخوف؛ حيث أمعنت المليشيا الحوثية في إقحام أطفال اليمن بالصراع بشكل متعمد؛ فعرّضوا الأطفال للقتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف ومهاجمة المدارس والحرمان من المساعدات الإنسانية. وأشارت إلى التقارير الدولية التي أكدت ارتكاب أكثر من 12000 انتهاك جسيم بحق الأطفال، تنفرد بارتكابه المليشيا الحوثية، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حُرم الأطفال من خدماتها، أكثر من 900 مؤسسة تعليمية بسبب تعمد المليشيا الحوثية قصفها أو تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها كسجون خاصة؛ مما منع الآلاف من الطلاب من الحصول على التعليم في ظروف آمنة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفعال لوقف هذه الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية ضد أطفال اليمن؛ تنفيذًا للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، وضرورة العمل على إيجاد آلية لإجبار الجهات الفاعلة من غير الدول -كما هو واقع المليشيا- على الالتزام بهذه الاتفاقيات ووقف العنف الممنهج ضد الأطفال.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,902
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,844
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,373

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة