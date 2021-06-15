هل سيواصل الذهب زخمه الصعودي في النصف الثاني من 2021؟

اكتسب ارتفاع أسعار الذهب زخمًا قويًا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفع بأكثر من 7% على أساس شهري مدفوعًا بالمخاوف المستمرة بشأن التضخم وضعف الدولار وانخفاض أسار الفائدة، ومن المرجح أن يستمر اتجاه المعدن الثمين مدفوعًا بتلك القوي المتنافسة.

سجل الذهب في نهاية شهر مايو عوائد إيجابية جيدة للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى محو الخسائر المتراكمة التي خلال الربع الأول، انتهى المعدن الأصفر في شهر مايو عند 1899.95 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ يناير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.5% على أساس شهري بعد أن انخفض بحوالي 11٪ تقريبًا خلال هذا الربع الأول، ليصبح الآن ثابتًا تقريبًا على أساس سنوي.

كان الاتجاه الهبوطي الأخير في الربع الأول من 2021 مدفوعًا جزئيًا بالتدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة وانخفاض صافي المراكز الطويلة في سوق العقود الآجلة، لكن طلب المستهلك القوي ساعد في توفير الدعم.

توجد أربع محركات رئيسية لأداء الذهب حتى 31 مايو 2021 هم التوسع الاقتصادي ومخاطر السوق وتكلفة الفرصة البديلة والزخم، كانت هذه الدوافع الكامنة وراء الطلب على الذهب، ويعد الأكثر أهمية هو الطلب على الاستثمار ، والذي يعتبر المحرك الهامشي لعوائد أسعار الذهب على المدى القصير.

في الواقع، بعد أن أظهرالذهب إشارات مبكرة للتحسن خلال أبريل، أصبحت المعنويات أكثر تفاؤلًا في مايو، ارتفع صافي مراكز الشراء في العقود الآجلة للذهب في كومكس إلى 44 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 725 طن وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، بالإضافة إلى ذلك، انعكست هذه المشاعر في المؤشرات الفنية خاصة وأن الذهب كسر المقاومة متحركًا نحو 1900 دولار للأونصة، مما يشير إلى أننا قد نشهد بعض التعزيز على المدى القريب.

شهدت صناديق الاستثمار في الذهب أول صافي تدفقات شهرية لها منذ يناير، ارتفعت الحيازات الإجمالية في هذه المنتجات بمقدار 3.4 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 222 مليار دولار أمريكي، يأتي هذا التغيير في المعنويات على خلفية قلق المستثمرين بشأن التضخم وضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العوائد الحقيقية، بالإضافة إلى ذلك، من الناحية التاريخية نرى تأخرًا من شهر إلى شهرين في بعض صناديق أمريكا الشمالية الأكبر وسعر الذهب.

تراجع الدولار الأمريكي ومخاوف التضخم يعطي دفعة قوية للذهب

تلقى الذهب دعمًا قويًا من مزيد من الانخفاض في الدولار الأمريكي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي المرجح بنسبة 1% بحلول نهاية شهر مايو، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 3% تقريبًا من أعلى مستوى له منذ عام حتى تاريخه في أوائل شهر مارس.

استمرت أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لأداء الذهب حتى الآن في عام 2021، حيث مارست بعض التأثير على الذهب التدفقات في مايو، تحركت عائدات السندات السيادية لمدة عشر سنواتبالإضافة إلى معدلات التعادل في الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات بشكل هامشي فقط خلال الشهر، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي والتضخم، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من عام حتى تاريخه إلا أن الانخفاض الطفيف في العوائد ساعد على زيادة جاذبية الاحتفاظ بالذهب، خاصة عند النظر إلى حساسية الذهب المتزايدة للمعدلات التي شهدناها مؤخرًا، علاوة على ذلك، انخفضت المعدلات الحقيقية مع زيادة توقعات التضخم.

كما كانت ارتفاعات تقلبات السوق دافعًا بارزًا لسعر الذهب، ربما لا يكون هذا مفاجئًا نظرًا لأن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل قفزت إلى 4.2% في أكبر زيادة سنوية منذ سبتمبر 2008 وأعلى بكثير من التوقعات، هزت القفزة في معدلات التضخم الأسواق العالمية بسبب المخاوف من أن تشديد السياسة النقدية والمالية قد يحدث في وقت أبكر مما كان متوقعا.

في أوروبا يحتدم الجدل حول التضخم والتناقص حيث ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في مايو متجاوزًا الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي "أقل من 2% ولكن قريبًا منه"، أدى التقلب الشديد في الأصول السائدة إلى جانب التقلبات المذهلة في العملات الرقمية إلى تعزيز بعض تدفقات الملاذ الآمن إلى الذهب.

جاء التأثير على أداء الذهب في مايو فقط من زيادة الرغبة في المخاطرة من خلال تدفقات الأسهم والسندات، وتأثير المعيار المرتفع بسبب العوائد الإيجابية في أبريل.

مشكلة تشديد السياسة النقدية

تستمر المخاوف في الأسواق من معدلات التضخم المرتفعة وما إذا كانت مؤقتة أم لا في إلقاء سحابة قاتمة على الأسواق التي ستكون داعمة للذهب على المدى القصير، تراقب الأسواق عن كثب مقاييس النمو الاقتصادي وكذلك بيانات البنوك المركزية بحثًا عن أدلة على التوقيت المحتمل لتقليص مشتريات الأصول.

في الوقت الحالي، يبدو أن السياسات التحفيزية ستظل كما هي لفترة من الوقت، مما يخلق دعمًا لاستثمار الذهبعلى وجه الخصوص، من المرجح أن يراقب مستثمرو الذهب البيانات الصادرة عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو وكذلك البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى .

من المرجح أن تحافظ السياسة النقدية التيسيرية على انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وإذا ترسخت مستويات التضخم المرتفعة فمن المحتمل أن يتعزز جاذبية الذهب كتحوط ضد انخفاض القوة الشرائية.

لكن، من ناحية أخرى، سيؤدي ارتفاع التضخم في النهاية إلى تشديد السياسة النقدية، مما يقلل من جاذبية الذهب عند مقارنته بالأصول الأخرى التي تحمل عائدًا، سيكون المفتاح هو ما إذا كان التضخم مجرد تأثير عابر أو ما إذا كانت المحفزات المالية العالمية والعجز المتضخم يؤدي إلى مزيد من التضخم الهيكلي، والذي قد لا يكون المستثمرون مستعدين له بشكل كامل.

رؤى إقليمية

الصين: وفرت الطفرة في المبيعات المرتبطة بالعطلات دعمًا لطلب المستهلكين خلال الشهر، لتحفيز الاستهلاك المحلي بدأت الصين الشهر الوطني لتشجيع الاستهلاك لعام 2021 في الأول من مايو، وهو اليوم الأول من عطلة عيد العمال العالمي التي تستمر خمسة أيام، على سبيل المثال: في شنغهاي وصلت المبيعات إلى 19.65 مليار يوان صيني مرتفعة بنسبة 30.4٪ على أساس سنوي ومرتفعة بنسبة 9.6٪ عن عام 2019.

تشير تقارير مختلفة إلى وجود مبيعات قوية للمجوهرات الذهبية والمنتجات الاستثمارية في العديد من المدن، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المرتبط بالعطلات وانخفاض أسعار الذهب المحلية وتوقعات بارتفاع الأسعار في المستقبل.

استوردت الصين حوالي 111 طنًا من الذهب في أبريل بارتفاع 73 طنًا شهريًا و 106 أطنانًا على أساس سنوي وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، أدى ارتفاع الطلب على الذهب وانخفاض العرض المحلي إلى زيادة الحاجة إلى واردات الذهب، لكن الواردات ظلت أقل من متوسط 2019 بسبب إجراءات مراقبة الحدود الصارمة المتعلقة بكوفيد19.