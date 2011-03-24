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"الإحصاء" تطلق حملة "كلنا نقدر" لدعوة منسوبيها لأخذ لقاح كورونا

في إطار سعي الهيئة للإسهام في رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس

‬ أطلقت الهيئة العامة للإحصاء حملة "كلنا نقدر"، وهي حملة داخلية لمنسوبيها؛ لدعوتهم إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم وتحفيزهم على المسارعة إلى أخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم، وسعيها للمساهمة في رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، وتهدف الحملة إلى تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة لمنسوبي الهيئة.

وتسعى الهيئة لتكون من أوائل الجهات الحكومية يحصل جميع موظفيها على لقاح كورونا وفق خطة زمنية تحفيزية ومحددة لموظفيها.

وتمَّ إطلاق صفحة داخلية رقميَّة في البوابة الداخلية للهيئة لتسجيل بيانات منسوبيها الحاصلين على اللقاح، وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد من تناولوا اللقاح أولًا بأول.

وجاءت الحملة بشعار "كلنا نقدر" (#خذ_الخطوة) (#خذ_اللقاح) للحث على المبادرة إلى تناول اللقاح بوصفها خطوة إيجابية مهمة ينبغي أن يقوم بها كل إنسان لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وتسريع الوقت اللازم للخروج من هذه الجائحة، بعد زيادة المناعة الجماعية في المجتمع.

وتقدم حملة "كلنا نقدر" عددًا من المزايا التحفيزية للتشجيع على الإسراع في تناول اللقاح، من بينها منح منسوبي الهيئة إجازة لمدة يوم واحد بعد الحصول على جرعة اللقاح، وتقديم هدايا للحاصلين على اللقاح.

وتستمر حملة "كلنا نقدر" على مدى أسبوعين متتاليين.

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"الإحصاء" تطلق حملة "كلنا نقدر" لدعوة منسوبيها لأخذ لقاح كورونا
سبق

‬ أطلقت الهيئة العامة للإحصاء حملة "كلنا نقدر"، وهي حملة داخلية لمنسوبيها؛ لدعوتهم إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم وتحفيزهم على المسارعة إلى أخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم، وسعيها للمساهمة في رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، وتهدف الحملة إلى تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة لمنسوبي الهيئة.

وتسعى الهيئة لتكون من أوائل الجهات الحكومية يحصل جميع موظفيها على لقاح كورونا وفق خطة زمنية تحفيزية ومحددة لموظفيها.

وتمَّ إطلاق صفحة داخلية رقميَّة في البوابة الداخلية للهيئة لتسجيل بيانات منسوبيها الحاصلين على اللقاح، وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد من تناولوا اللقاح أولًا بأول.

وجاءت الحملة بشعار "كلنا نقدر" (#خذ_الخطوة) (#خذ_اللقاح) للحث على المبادرة إلى تناول اللقاح بوصفها خطوة إيجابية مهمة ينبغي أن يقوم بها كل إنسان لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وتسريع الوقت اللازم للخروج من هذه الجائحة، بعد زيادة المناعة الجماعية في المجتمع.

وتقدم حملة "كلنا نقدر" عددًا من المزايا التحفيزية للتشجيع على الإسراع في تناول اللقاح، من بينها منح منسوبي الهيئة إجازة لمدة يوم واحد بعد الحصول على جرعة اللقاح، وتقديم هدايا للحاصلين على اللقاح.

وتستمر حملة "كلنا نقدر" على مدى أسبوعين متتاليين.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
04:32 PM

"الإحصاء" تطلق حملة "كلنا نقدر" لدعوة منسوبيها لأخذ لقاح كورونا

في إطار سعي الهيئة للإسهام في رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ أطلقت الهيئة العامة للإحصاء حملة "كلنا نقدر"، وهي حملة داخلية لمنسوبيها؛ لدعوتهم إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتشجيعهم وتحفيزهم على المسارعة إلى أخذ اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم، وسعيها للمساهمة في رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، وتهدف الحملة إلى تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة لمنسوبي الهيئة.

وتسعى الهيئة لتكون من أوائل الجهات الحكومية يحصل جميع موظفيها على لقاح كورونا وفق خطة زمنية تحفيزية ومحددة لموظفيها.

وتمَّ إطلاق صفحة داخلية رقميَّة في البوابة الداخلية للهيئة لتسجيل بيانات منسوبيها الحاصلين على اللقاح، وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد من تناولوا اللقاح أولًا بأول.

وجاءت الحملة بشعار "كلنا نقدر" (#خذ_الخطوة) (#خذ_اللقاح) للحث على المبادرة إلى تناول اللقاح بوصفها خطوة إيجابية مهمة ينبغي أن يقوم بها كل إنسان لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وتسريع الوقت اللازم للخروج من هذه الجائحة، بعد زيادة المناعة الجماعية في المجتمع.

وتقدم حملة "كلنا نقدر" عددًا من المزايا التحفيزية للتشجيع على الإسراع في تناول اللقاح، من بينها منح منسوبي الهيئة إجازة لمدة يوم واحد بعد الحصول على جرعة اللقاح، وتقديم هدايا للحاصلين على اللقاح.

وتستمر حملة "كلنا نقدر" على مدى أسبوعين متتاليين.

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