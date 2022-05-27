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برغم توجيه الوزير بتجهيزها.. وفاة طفل صعقًا قبل عام يُغلق مصليات العيد بالطائف!

"سبق" وقفت على إحداها حيث لا مؤشرات صيانة أو ملامح نظافة والأهالي يناشدون

مع توجيه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير ‫الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي صدر أول أمس بمراقبة ومتابعة عمل إدارات المساجد بالمناطق، لتجهيز مصليات الأعياد والجوامع ومتابعتها لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم؛ يأمل أهالي محافظة الطائف، تجهيز مصليات العيد بمحافظة الطائف التي ما زالت مغلقة ودون مؤشرات للصيانة منذ قرابة عام؛ حيث لم تتم صلاة عيد الأضحى بها العام الماضي لأول مرة منذ عقود.

ويأمل العديد من الأهالي بمحافظة الطائف بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمراقبة ومتابعة إدارة المساجد وتجهيز مصليات العيد في كافة أنحاء المحافظات؛ أن يبدأ تجهيز مصليات العيد بالطائف المغلقة للصيانة، قبل الحج؛ وسط تخوف الأهالي من أن يستمر الإغلاق حتى عيد الفطر المقبل؛ نظرًا لعدم وجود أي ملامح للصيانة أو النظافة وسوء الوضع الذي يتطلب التحرك السريع من الآن؛ حيث لم يتبقَّ إلا أيام معدودة، والعمل بها يحتاج تحركًا بشكل عاجل.

ووقفت "سبق" على أحد مصليات العيد بالقيم، وشاهدت الإهمال في المصلى، الذي بدأ في الأشجار بشكل كبير، والنمل والحشرات؛ حيث يحتاج إلى عناية وصيانة من الآن وقبل العيد؛ إذا كانت هناك نية لفتح المصليات.

وكانت إدارة المساجد بمحافظة الطائف قد دعت العام الماضي إلى التوجه إلى جوامع الأحياء لأداء صلاة عيد الأضحى؛ معلنة أن مصليات العيد بمحافظة الطائف لن تستقبل المصلين لأول مرة منذ عقود، بعد أن وُضعت عليها لافتات الإغلاق ولها قرابة عام دون صيانة أو نظافة أو عناية.

وكانت حادثة صعق كهربائي توفي بسببها طفل قبل عيد الفطر الماضي بيومين داخل مسجد العيد بالحوية، قد تسببت في إغلاق مصليات العيد لحين إخضاع المصليات المغلقة لمشروع تطويري جديد وهو ما لم يحدث إلى الآن.

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برغم توجيه الوزير بتجهيزها.. وفاة طفل صعقًا قبل عام يُغلق مصليات العيد بالطائف!
سبق

مع توجيه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير ‫الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي صدر أول أمس بمراقبة ومتابعة عمل إدارات المساجد بالمناطق، لتجهيز مصليات الأعياد والجوامع ومتابعتها لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم؛ يأمل أهالي محافظة الطائف، تجهيز مصليات العيد بمحافظة الطائف التي ما زالت مغلقة ودون مؤشرات للصيانة منذ قرابة عام؛ حيث لم تتم صلاة عيد الأضحى بها العام الماضي لأول مرة منذ عقود.

ويأمل العديد من الأهالي بمحافظة الطائف بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمراقبة ومتابعة إدارة المساجد وتجهيز مصليات العيد في كافة أنحاء المحافظات؛ أن يبدأ تجهيز مصليات العيد بالطائف المغلقة للصيانة، قبل الحج؛ وسط تخوف الأهالي من أن يستمر الإغلاق حتى عيد الفطر المقبل؛ نظرًا لعدم وجود أي ملامح للصيانة أو النظافة وسوء الوضع الذي يتطلب التحرك السريع من الآن؛ حيث لم يتبقَّ إلا أيام معدودة، والعمل بها يحتاج تحركًا بشكل عاجل.

ووقفت "سبق" على أحد مصليات العيد بالقيم، وشاهدت الإهمال في المصلى، الذي بدأ في الأشجار بشكل كبير، والنمل والحشرات؛ حيث يحتاج إلى عناية وصيانة من الآن وقبل العيد؛ إذا كانت هناك نية لفتح المصليات.

وكانت إدارة المساجد بمحافظة الطائف قد دعت العام الماضي إلى التوجه إلى جوامع الأحياء لأداء صلاة عيد الأضحى؛ معلنة أن مصليات العيد بمحافظة الطائف لن تستقبل المصلين لأول مرة منذ عقود، بعد أن وُضعت عليها لافتات الإغلاق ولها قرابة عام دون صيانة أو نظافة أو عناية.

وكانت حادثة صعق كهربائي توفي بسببها طفل قبل عيد الفطر الماضي بيومين داخل مسجد العيد بالحوية، قد تسببت في إغلاق مصليات العيد لحين إخضاع المصليات المغلقة لمشروع تطويري جديد وهو ما لم يحدث إلى الآن.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:02 AM

برغم توجيه الوزير بتجهيزها.. وفاة طفل صعقًا قبل عام يُغلق مصليات العيد بالطائف!

"سبق" وقفت على إحداها حيث لا مؤشرات صيانة أو ملامح نظافة والأهالي يناشدون

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سعود الدعجاني - الطائف
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1,821

مع توجيه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير ‫الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي صدر أول أمس بمراقبة ومتابعة عمل إدارات المساجد بالمناطق، لتجهيز مصليات الأعياد والجوامع ومتابعتها لخدمة المصلين وتهيئة سبل الراحة لهم؛ يأمل أهالي محافظة الطائف، تجهيز مصليات العيد بمحافظة الطائف التي ما زالت مغلقة ودون مؤشرات للصيانة منذ قرابة عام؛ حيث لم تتم صلاة عيد الأضحى بها العام الماضي لأول مرة منذ عقود.

ويأمل العديد من الأهالي بمحافظة الطائف بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمراقبة ومتابعة إدارة المساجد وتجهيز مصليات العيد في كافة أنحاء المحافظات؛ أن يبدأ تجهيز مصليات العيد بالطائف المغلقة للصيانة، قبل الحج؛ وسط تخوف الأهالي من أن يستمر الإغلاق حتى عيد الفطر المقبل؛ نظرًا لعدم وجود أي ملامح للصيانة أو النظافة وسوء الوضع الذي يتطلب التحرك السريع من الآن؛ حيث لم يتبقَّ إلا أيام معدودة، والعمل بها يحتاج تحركًا بشكل عاجل.

ووقفت "سبق" على أحد مصليات العيد بالقيم، وشاهدت الإهمال في المصلى، الذي بدأ في الأشجار بشكل كبير، والنمل والحشرات؛ حيث يحتاج إلى عناية وصيانة من الآن وقبل العيد؛ إذا كانت هناك نية لفتح المصليات.

وكانت إدارة المساجد بمحافظة الطائف قد دعت العام الماضي إلى التوجه إلى جوامع الأحياء لأداء صلاة عيد الأضحى؛ معلنة أن مصليات العيد بمحافظة الطائف لن تستقبل المصلين لأول مرة منذ عقود، بعد أن وُضعت عليها لافتات الإغلاق ولها قرابة عام دون صيانة أو نظافة أو عناية.

وكانت حادثة صعق كهربائي توفي بسببها طفل قبل عيد الفطر الماضي بيومين داخل مسجد العيد بالحوية، قد تسببت في إغلاق مصليات العيد لحين إخضاع المصليات المغلقة لمشروع تطويري جديد وهو ما لم يحدث إلى الآن.

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