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تستهدف تسليم ملياري جرعة.. 156 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات "كورونا"

بينها 64 بلدًا ستلتزم بالتمويل الذاتي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لـ"كوفيد-19".

وأوضحت المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، في بيان نقلته "رويترز"، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراءً ستلتزم بالتمويل الذاتي.

وتستهدف "كوفاكس" تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.

فيروس كورونا الجديد

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تستهدف تسليم ملياري جرعة.. 156 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات "كورونا"
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لـ"كوفيد-19".

وأوضحت المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، في بيان نقلته "رويترز"، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراءً ستلتزم بالتمويل الذاتي.

وتستهدف "كوفاكس" تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
07:07 PM

تستهدف تسليم ملياري جرعة.. 156 دولة تنضم لخطة دولية لتوفير لقاحات "كورونا"

بينها 64 بلدًا ستلتزم بالتمويل الذاتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن 156 دولة انضمت إلى خطة "كوفاكس" العالمية، التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لـ"كوفيد-19".

وأوضحت المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، في بيان نقلته "رويترز"، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراءً ستلتزم بالتمويل الذاتي.

وتستهدف "كوفاكس" تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,226
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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91 مليار ..

91 مليار ..

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21,947
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