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مصدر مسؤول: "ضريبة الدخل" لم يسبق نقاشه في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية وليس مطروحًا للنقاش أساسًا

"العبدالعالي" يجيب عن الاستفسارات الشائعة حول كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

يستعرض العودة بحذر وبعادات يومية جديدة لكسر سلسلة انتشار العدوى

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، اليوم الخميس، الموافق 2 ذو الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل؛ يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر العودة بحذر وبعادات جديدة كما يستعرض إجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب أيضاً عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية وأسئلة الصحفيين.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

يذكر أن وزارة الصحة تشدد دائما على العودة بحذر من خلال ممارسة الحياة الطبيعية بوعي وتبني عادات يومية جديدة لكسر سلسلة انتشار العدوى بفيروس كوفيد-١٩، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية: لبس الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بالجل الكحولي، عدم المصافحة، ترك مسافة آمنة” مترين بيننا وبين الآخرين”، الحد من التجمعات.

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"العبدالعالي" يجيب عن الاستفسارات الشائعة حول كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، اليوم الخميس، الموافق 2 ذو الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل؛ يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر العودة بحذر وبعادات جديدة كما يستعرض إجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب أيضاً عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية وأسئلة الصحفيين.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

يذكر أن وزارة الصحة تشدد دائما على العودة بحذر من خلال ممارسة الحياة الطبيعية بوعي وتبني عادات يومية جديدة لكسر سلسلة انتشار العدوى بفيروس كوفيد-١٩، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية: لبس الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بالجل الكحولي، عدم المصافحة، ترك مسافة آمنة” مترين بيننا وبين الآخرين”، الحد من التجمعات.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:28 AM

"العبدالعالي" يجيب عن الاستفسارات الشائعة حول كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

يستعرض العودة بحذر وبعادات يومية جديدة لكسر سلسلة انتشار العدوى

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,249

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، اليوم الخميس، الموافق 2 ذو الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل؛ يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر العودة بحذر وبعادات جديدة كما يستعرض إجمالي عدد الحالات المحلية، والفحوص، ويجيب أيضاً عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية وأسئلة الصحفيين.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

يذكر أن وزارة الصحة تشدد دائما على العودة بحذر من خلال ممارسة الحياة الطبيعية بوعي وتبني عادات يومية جديدة لكسر سلسلة انتشار العدوى بفيروس كوفيد-١٩، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية: لبس الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بالجل الكحولي، عدم المصافحة، ترك مسافة آمنة” مترين بيننا وبين الآخرين”، الحد من التجمعات.

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