النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 80 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 95 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الخارجية: المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب ولطالما طالبنا بالكشف عن وثائق 11 سبتمبر

فيصل بن فرحان: الوثائق الأميركية كافة أكّدت عدم تورّط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية

جدّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها.

وشدّد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض، اليوم، على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.

كما أشار إلى أن الوثائق الأميركية كافة أكّدت عدم تورّط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية.

وأكّد أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوماً مع حلفائها في هذا المجال.

وكانت قد رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"؛ حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورُّط السعودية في الأحداث؛ إلا أن الوثيقة أكّدت عدم وجود أيّ روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين.

وكان رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، توماس كين؛ قد أكّد في تصريحات إعلامية أمس، أنه حصل على معلومات كثيرة تشير إلى تورّط إيران في هجمات 11 سبتمبر 2001؛ مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تمّ تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر "لا ينبغي أن تكون كذلك".

وأكّد في ذات الوقت أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو المسؤولين السعوديين متورطون في أحداث سبتمبر.

وقال: "جميع الوثائق التي قرأتها -بما في ذلك تلك التي تريد العائلات الآن الإعلان عنها- لم أجد فيها أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قِبَل مسؤولي الحكومة السعودية.. لقد وجدت مزيداً من المعلومات حول تورّط إيران".

وكانت السفارة السعودية لدى واشنطن قد رحّبت -الأسبوع الماضي- بقرار السلطات الأمريكية، الإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية.

وجاء في بيان للسفارة، أنه "منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات".

وذكرت أن التحقيقات السابقة -بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمّى "28 صفحة"- كشفت أنه ليس هناك "أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها، كانوا على علم مسبق بالهجوم الارهابي، أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ".

وقالت إن أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية: المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب ولطالما طالبنا بالكشف عن وثائق 11 سبتمبر
سبق

جدّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها.

وشدّد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض، اليوم، على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.

كما أشار إلى أن الوثائق الأميركية كافة أكّدت عدم تورّط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية.

وأكّد أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوماً مع حلفائها في هذا المجال.

وكانت قد رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"؛ حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورُّط السعودية في الأحداث؛ إلا أن الوثيقة أكّدت عدم وجود أيّ روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين.

وكان رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، توماس كين؛ قد أكّد في تصريحات إعلامية أمس، أنه حصل على معلومات كثيرة تشير إلى تورّط إيران في هجمات 11 سبتمبر 2001؛ مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تمّ تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر "لا ينبغي أن تكون كذلك".

وأكّد في ذات الوقت أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو المسؤولين السعوديين متورطون في أحداث سبتمبر.

وقال: "جميع الوثائق التي قرأتها -بما في ذلك تلك التي تريد العائلات الآن الإعلان عنها- لم أجد فيها أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قِبَل مسؤولي الحكومة السعودية.. لقد وجدت مزيداً من المعلومات حول تورّط إيران".

وكانت السفارة السعودية لدى واشنطن قد رحّبت -الأسبوع الماضي- بقرار السلطات الأمريكية، الإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية.

وجاء في بيان للسفارة، أنه "منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات".

وذكرت أن التحقيقات السابقة -بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمّى "28 صفحة"- كشفت أنه ليس هناك "أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها، كانوا على علم مسبق بالهجوم الارهابي، أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ".

وقالت إن أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
01:15 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
04:24 PM

وزير الخارجية: المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب ولطالما طالبنا بالكشف عن وثائق 11 سبتمبر

فيصل بن فرحان: الوثائق الأميركية كافة أكّدت عدم تورّط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,452

جدّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، التأكيد على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب مع حلفائها.

وشدّد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي من الرياض، اليوم، على أن السعودية لطالما طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.

كما أشار إلى أن الوثائق الأميركية كافة أكّدت عدم تورّط المملكة في تلك الاعتداءات الإرهابية.

وأكّد أن المملكة شريكة في مكافحة الإرهاب وستعمل دوماً مع حلفائها في هذا المجال.

وكانت قد رفعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"؛ حيث زعم بعض أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 تورُّط السعودية في الأحداث؛ إلا أن الوثيقة أكّدت عدم وجود أيّ روابط بين الحكومة السعودية والخاطفين.

وكان رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، توماس كين؛ قد أكّد في تصريحات إعلامية أمس، أنه حصل على معلومات كثيرة تشير إلى تورّط إيران في هجمات 11 سبتمبر 2001؛ مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تمّ تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر "لا ينبغي أن تكون كذلك".

وأكّد في ذات الوقت أنه لا يوجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو المسؤولين السعوديين متورطون في أحداث سبتمبر.

وقال: "جميع الوثائق التي قرأتها -بما في ذلك تلك التي تريد العائلات الآن الإعلان عنها- لم أجد فيها أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قِبَل مسؤولي الحكومة السعودية.. لقد وجدت مزيداً من المعلومات حول تورّط إيران".

وكانت السفارة السعودية لدى واشنطن قد رحّبت -الأسبوع الماضي- بقرار السلطات الأمريكية، الإفراج عن الوثائق السرية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001، الإرهابية.

وجاء في بيان للسفارة، أنه "منذ ذلك اليوم المرعب قبل 20 عاماً، دعت القيادة السعودية باستمرار إلى الإفراج عن جميع المواد المتعلقة بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات".

وذكرت أن التحقيقات السابقة -بما في ذلك لجنة 11 سبتمبر وإصدار ما يسمّى "28 صفحة"- كشفت أنه ليس هناك "أي دليل يشير إلى أن الحكومة السعودية أو مسؤوليها، كانوا على علم مسبق بالهجوم الارهابي، أو كانوا متورطين فيه بأي شكل من أشكال المشاركة في التخطيط أو التنفيذ".

وقالت إن أي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات 11 سبتمبر هو ادعاء خاطئ بشكل قاطع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,587
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة