ندوة بالرياض تستعرض دور الرأي العام في مكافحة فيروس كورونا

نظمها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي عبر الاتصال المرئي

نظم المركز السعودي لاستطلاعات الرأي مساء أمس ندوة عبر الاتصال المرئي عن الرأي العام ودوره في مكافحة جائحة فيروس كورونا.



جاء ذلك بمشاركة المشرف على التحليل الإحصائي والمستشار في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور محمد الشهراني، المتخصص في العلوم السياسية وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور مثّال المطيري، الأكاديمي والمستشار الإعلامي وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور محمد العنزي، المتخصص في العلوم والدراسات الاجتماعية وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتورة طرفة الزيد.



وتناول المختصون خلال 45 دقيقة، تعريفات وخصائص حول استطلاعات الرأي ودورها في مكافحة جائحة فيروس كورونا، حيث أشار الدكتور محمد الشهراني إلى أن الرأي العام يعرّف على أنه الاتجاهات ووجهات النظر التي يعبّر عنها بواسطة المجتمع حول قضايا معينة، مؤكداً أنه لا يمكن أن يبنى قرار على استطلاع رأي ما لم تنطبق عليه الشروط العلمية في بناء الاستطلاع.



من جانبه أوضح الدكتور محمد العنزي أن من أساسيات تفاعل أفراد المجتمع مع استطلاعات الرأي هو إدراكهم أن هذا الاستطلاع هو أداة لمعرفة أفكار المجتمع وآرائه حول القضايا المطروحة، وبالتالي فإن استجابته وتحمله للوقت لفهم الأسئلة وتقديم الإجابة الدقيقة عليها هو الضمان لوصول رأيه والتأثير في النتيجة العامة.



فيما أشارت الدكتورة طرفة الزيد إلى أن مراكز الاستطلاعات أسهمت بشكل كبير في تقصي اتجاهات الناس بشكل دقيق اتجاه كل قضاياهم، سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، مشيرة إلى التعبير عن الرأي العام لم يعد حكراً على نخبة من المثقفين أو الكتاب كون أن مراكز الاستطلاعات تعطي تمثيل حقيقي لرأي المجتمع بطريقة دقيقة ليست مفترضة أو متوقعة على حسب وصفها.



بدوره أوضح الدكتور مثال المطيري أن كفاءة الحكومات هي المنطلق الرئيسي في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، وحول قياس رأي الفرد يرى المطيري أن هناك عوامل تشكل هذا الرأي والعوامل إما تكون عوامل طارئة أو أنها عوامل تتسم بالثبات النسبي.