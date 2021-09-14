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الآسيوي: لاعب النصر فينسنت أبو بكر الأفضل  في مباراة تراكتور

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فينسنت أبو بكر مهاجم النصر كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام تراكتور الإيراني التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.


ويأتي اختيار المحترف الكاميروني كرجل للمباراة نتيجة مساهمته في تأهل فريقه للمرة الثالثة على التوالي إلى دور ربع نهائي المسابقة بعد تسجيله هدف الانتصار الوحيد في اللقاء في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

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الآسيوي: لاعب النصر فينسنت أبو بكر الأفضل  في مباراة تراكتور
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فينسنت أبو بكر مهاجم النصر كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام تراكتور الإيراني التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.


ويأتي اختيار المحترف الكاميروني كرجل للمباراة نتيجة مساهمته في تأهل فريقه للمرة الثالثة على التوالي إلى دور ربع نهائي المسابقة بعد تسجيله هدف الانتصار الوحيد في اللقاء في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:03 PM

الآسيوي: لاعب النصر فينسنت أبو بكر الأفضل  في مباراة تراكتور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فينسنت أبو بكر مهاجم النصر كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام تراكتور الإيراني التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.


ويأتي اختيار المحترف الكاميروني كرجل للمباراة نتيجة مساهمته في تأهل فريقه للمرة الثالثة على التوالي إلى دور ربع نهائي المسابقة بعد تسجيله هدف الانتصار الوحيد في اللقاء في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

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