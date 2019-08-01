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ورشة عمل لتهيئة منسوبي أمانة مكة للأعمال الميدانية خلال موسم الحج

لمناقشة أعراض ضغط العمل وكيفية حل الأزمات والإشكاليات التي تواجههم

نظمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، ورشة عمل بعنوان (كيفية التعامل مع ضغوطات العمل ومهارات التواصل مع الآخرين)، وذلك بمسرح الأمانة.
وتستهدف الورشة العاملين في مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة من رؤساء ومنسوبين للتعريف بالأساليب المثلى التي من شأنها التخفيف من ضغوطات العمل والتغلب على مسببات هذه الضغوط في الأعمال الميدانية والتعامل بمرونة مع كافة المهام الموكلة، ومناقشة أعراض ضغط العمل وكيفية حل الأزمات والإشكاليات التي تواجه الموظف وتعوق نجاحه.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي أن الورشة تأتي ضمن إطار خطط الأمانة لتهيئة الموظفين العاملين بالمراكز الميدانية خلال موسم الحج لهذا العام وتحسين قدراتهم السلوكية والفكرية وايجاد حلول ابتكارية لتخفيف ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة، وتقديم خدمات بلدية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، مقدماً شكره وتقديره لمركز التدريب الذي قام بإعداد هذه الورشة ولكافة المشاركين والحضور.

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ورشة عمل لتهيئة منسوبي أمانة مكة للأعمال الميدانية خلال موسم الحج
سبق

نظمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، ورشة عمل بعنوان (كيفية التعامل مع ضغوطات العمل ومهارات التواصل مع الآخرين)، وذلك بمسرح الأمانة.
وتستهدف الورشة العاملين في مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة من رؤساء ومنسوبين للتعريف بالأساليب المثلى التي من شأنها التخفيف من ضغوطات العمل والتغلب على مسببات هذه الضغوط في الأعمال الميدانية والتعامل بمرونة مع كافة المهام الموكلة، ومناقشة أعراض ضغط العمل وكيفية حل الأزمات والإشكاليات التي تواجه الموظف وتعوق نجاحه.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي أن الورشة تأتي ضمن إطار خطط الأمانة لتهيئة الموظفين العاملين بالمراكز الميدانية خلال موسم الحج لهذا العام وتحسين قدراتهم السلوكية والفكرية وايجاد حلول ابتكارية لتخفيف ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة، وتقديم خدمات بلدية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، مقدماً شكره وتقديره لمركز التدريب الذي قام بإعداد هذه الورشة ولكافة المشاركين والحضور.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
04:31 PM

ورشة عمل لتهيئة منسوبي أمانة مكة للأعمال الميدانية خلال موسم الحج

لمناقشة أعراض ضغط العمل وكيفية حل الأزمات والإشكاليات التي تواجههم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نظمت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، ورشة عمل بعنوان (كيفية التعامل مع ضغوطات العمل ومهارات التواصل مع الآخرين)، وذلك بمسرح الأمانة.
وتستهدف الورشة العاملين في مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة من رؤساء ومنسوبين للتعريف بالأساليب المثلى التي من شأنها التخفيف من ضغوطات العمل والتغلب على مسببات هذه الضغوط في الأعمال الميدانية والتعامل بمرونة مع كافة المهام الموكلة، ومناقشة أعراض ضغط العمل وكيفية حل الأزمات والإشكاليات التي تواجه الموظف وتعوق نجاحه.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي أن الورشة تأتي ضمن إطار خطط الأمانة لتهيئة الموظفين العاملين بالمراكز الميدانية خلال موسم الحج لهذا العام وتحسين قدراتهم السلوكية والفكرية وايجاد حلول ابتكارية لتخفيف ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة، وتقديم خدمات بلدية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، مقدماً شكره وتقديره لمركز التدريب الذي قام بإعداد هذه الورشة ولكافة المشاركين والحضور.

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