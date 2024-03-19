مدّد الفترة حتى 30 أبريل .. الاتحاد الإنجليزي يؤجّل بطولة الدوري

أعلن دعمه للأشخاص واللاعبين المصابين بفيروس كورونا

قرّر الاتحاد الإنجليزي تأجيل بطولة الدوري حتى 30 أبريل المقبل بسبب تفشّي فيروس كورونا في البلاد.

وجاء التمديد حتى نهاية أبريل بعد أن أصدر الاتحاد الإنجليزي قرارًا سابقًا مفاده إيقاف الأنشطة الرياضية حتى 4 من الشهر ذاته؛ نظرًا لتفشي الفيروس.

واجتمع الاتحاد الإنجليزي، اليوم، مع أندية البريميرليغ والبالغ عددها 20 فريقًا؛ للوصول إلى حل للأزمة الحالية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي دعمه للأشخاص واللاعبين المصابين بفيروس كورونا.