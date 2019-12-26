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القيادة تبعث برقيتَيْ عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة للرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، قال فيه: "بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس بوركينا فاسو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تبعث برقيتَيْ عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة للرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، قال فيه: "بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
12:40 AM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
01:46 AM

القيادة تبعث برقيتَيْ عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة للرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق -باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا- عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس بوركينا فاسو إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، قال فيه: "بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".

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