النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ "ساما": توقعات صندوق النقد للاقتصاد السعودي أكثر تشاؤمًا من تقديراتنا

أكد أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لحوالي 4 أشهر

صرّح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، بأن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو وما قبلها، تعدّ أكثر تشاؤمًا من توقعات المؤسسة.

وقال "الخليفي"، خلال لقاء افتراضي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج: المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربعي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي.

ووفق رويترز أشار محافظ "ساما" إلى أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لما يقارب أربعة أشهر.

وأضاف: النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة وعددها 17 نشاطًا، انخفض منها 13 نشاطًا منذ مارس الماضي وشهدت انكماشًا الى مايو الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ "ساما": توقعات صندوق النقد للاقتصاد السعودي أكثر تشاؤمًا من تقديراتنا
سبق

صرّح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، بأن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو وما قبلها، تعدّ أكثر تشاؤمًا من توقعات المؤسسة.

وقال "الخليفي"، خلال لقاء افتراضي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج: المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربعي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي.

ووفق رويترز أشار محافظ "ساما" إلى أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لما يقارب أربعة أشهر.

وأضاف: النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة وعددها 17 نشاطًا، انخفض منها 13 نشاطًا منذ مارس الماضي وشهدت انكماشًا الى مايو الماضي.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
04:07 PM

محافظ "ساما": توقعات صندوق النقد للاقتصاد السعودي أكثر تشاؤمًا من تقديراتنا

أكد أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لحوالي 4 أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
3,649

صرّح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، بأن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو وما قبلها، تعدّ أكثر تشاؤمًا من توقعات المؤسسة.

وقال "الخليفي"، خلال لقاء افتراضي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج: المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربعي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي.

ووفق رويترز أشار محافظ "ساما" إلى أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لما يقارب أربعة أشهر.

وأضاف: النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة وعددها 17 نشاطًا، انخفض منها 13 نشاطًا منذ مارس الماضي وشهدت انكماشًا الى مايو الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,391
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة