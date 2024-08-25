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خلال لقائه "بنتن".. رئيس منظمة الحج الإيراني ينوه بجهود المملكة

قدّم التهنئة بنجاح موسم الحج وبحث الموضوعات المشتركة

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

ونوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان؛ إلى الخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

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خلال لقائه "بنتن".. رئيس منظمة الحج الإيراني ينوه بجهود المملكة
سبق

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

ونوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان؛ إلى الخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
05:32 PM

خلال لقائه "بنتن".. رئيس منظمة الحج الإيراني ينوه بجهود المملكة

قدّم التهنئة بنجاح موسم الحج وبحث الموضوعات المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم؛ رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.

ونوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان؛ إلى الخدمات المقدمة لحجاج بلاده، مقدمًا التهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440.

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