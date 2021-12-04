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المغرب .. إحباط قيام 188 شخصًا بمحاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري

حجز قوارب مطاطية وسترات للنجاة.. بينهم نساء وأطفال

أحبطت سلطات الأمن المغربي مجموعة من محاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري الإسبانية انطلاقًا من سواحل مدينة العيون جنوب البلاد.

وذكرت السلطات المحلية للمدينة في بيان لها أمس، أن هذه المحاولات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية على مراحل، مكنت من إيقاف 188 شخصًا، وحجز قوارب مطاطية وسترات للنجاة.

وأوضح البيان أن سلطات الأمن تدخلت أيضًا لإنقاد مجموعة أخرى من المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن عملياتها تدخل في إطار محاربة شبكات التهجير، ومنع الاتجار في البشر.

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المغرب .. إحباط قيام 188 شخصًا بمحاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري
سبق

أحبطت سلطات الأمن المغربي مجموعة من محاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري الإسبانية انطلاقًا من سواحل مدينة العيون جنوب البلاد.

وذكرت السلطات المحلية للمدينة في بيان لها أمس، أن هذه المحاولات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية على مراحل، مكنت من إيقاف 188 شخصًا، وحجز قوارب مطاطية وسترات للنجاة.

وأوضح البيان أن سلطات الأمن تدخلت أيضًا لإنقاد مجموعة أخرى من المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن عملياتها تدخل في إطار محاربة شبكات التهجير، ومنع الاتجار في البشر.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
10:05 AM

المغرب .. إحباط قيام 188 شخصًا بمحاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري

حجز قوارب مطاطية وسترات للنجاة.. بينهم نساء وأطفال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحبطت سلطات الأمن المغربي مجموعة من محاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري الإسبانية انطلاقًا من سواحل مدينة العيون جنوب البلاد.

وذكرت السلطات المحلية للمدينة في بيان لها أمس، أن هذه المحاولات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية على مراحل، مكنت من إيقاف 188 شخصًا، وحجز قوارب مطاطية وسترات للنجاة.

وأوضح البيان أن سلطات الأمن تدخلت أيضًا لإنقاد مجموعة أخرى من المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن عملياتها تدخل في إطار محاربة شبكات التهجير، ومنع الاتجار في البشر.

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