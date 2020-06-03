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لبنان: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.. إجراء 2066 فحصًا

سجلت لبنان 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 6 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1256 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2066 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 724 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت لبنان 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 6 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1256 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2066 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 724 حالة شفاء.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
05:09 PM

لبنان: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية.. إجراء 2066 فحصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت لبنان 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 6 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1256 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2066 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 724 حالة شفاء.

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