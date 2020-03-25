بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض
وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك
وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.
وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.
فيروس كورونا الجديد
بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-25
وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.
وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:34 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:42 PM
بكل اللغات.. شباب وشابات "سلام" يعلنون تضامنهم مع شعوب الأرض
وجهوا رسالة واحدة لجميع الثقافات المتعددة: ابق في منزلك
وجّه شباب وشابات مشروع "سلام" للتواصل الحضاري رسالة تضامن مع شعوب الأرض من المملكة بمختلف اللغات.
وانطلقت الرسائل إلى نظرائهم الذين يمثلون ثقافات العالم المختلفة، بجملة واحدة: نحن معكم في مواجهة كورونا ونتمنى الصحة والسلامة لكافة شعوب الأرض.. ابق بالمنزل لحمايتك وحماية مجتمعك.