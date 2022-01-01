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تسريبات تكشف عما يجهزه "تليجرام" من مفاجآت في العام الجديد

كشفت تسريبات صحفية ما يجهزه تطبيق التراسل المشفر "تيليجرام" من مفاجآت لمستخدميه في العام الجديد.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "تليجرام" تنوي أن تستهل عام 2022 الجديد بضجة عارمة، بطرحها تحديثًا شاملاً لتطبيقها، يتضمن عددًا هائلًا من المزايا الجديدة على تطبيقيها في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأبرزت أن ضمن تلك المزايا الجديدة، هو ردود الفعل الجديدة المميزة، والتي سبق واستخدمت في "فيسبوك ماسنجر"، والتي تعمل بالضغط باستمرار على الرسالة في إصدار "آي أو إس" أو تنقر مرة واحدة مزدوجة على الرسالة في إصدار "أندرويد".

ويمكنك تغيير طريقة ظهور رد الفعل الافتراضي على إصدارك عن طريق الإعدادات الخاصة بحسابك على تليجرام.

وتتاح ردود الفعل على الرسائل الشخصية، أما في المجموعات أو الدردشات الجماعية، فالأمر متروك لمدير المجموعة إما السماح بها أو حظرها.

ويتيح تحديث "تيليجرام" الجديد أيضًا خاصية إخفاء المزعجين، بطريقة سهلة وسلسة، حيث سيكون عليك أن تحدد المزعجين في قائمة ستظهر لك أعلى قائمة الدردشة، ولن تصل لك رسائل منهم مجددًا من دون إخبارهم بأنك قمت بحظرهم، ويمكنك الدخول إلى تلك القائمة لتعرف ما أرسلوه لك في أو وقت آخر.

أما الميزة الثالثة المثيرة على "تليجرام" فتتمثل في زر الترجمة الجديد الذي يمكنه ترجمة أي رسالة إلى أي لغة ترغب بها.

وتعتمد تلك الخاصية على قائمة اللغات المتوفرة على هاتفك الذكي.

ويتيح تحديث تيليجرام أيضاً إمكانية تغيير الألوان والأنماط على حسابك وعلى قوائم الدردشة بالطريقة التي ترغب بها، بحيث يمكنك التفريق بين دردشاتك الشخصية وتلك المرتبطة بالعمل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف عما يجهزه "تليجرام" من مفاجآت في العام الجديد
سبق

كشفت تسريبات صحفية ما يجهزه تطبيق التراسل المشفر "تيليجرام" من مفاجآت لمستخدميه في العام الجديد.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "تليجرام" تنوي أن تستهل عام 2022 الجديد بضجة عارمة، بطرحها تحديثًا شاملاً لتطبيقها، يتضمن عددًا هائلًا من المزايا الجديدة على تطبيقيها في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأبرزت أن ضمن تلك المزايا الجديدة، هو ردود الفعل الجديدة المميزة، والتي سبق واستخدمت في "فيسبوك ماسنجر"، والتي تعمل بالضغط باستمرار على الرسالة في إصدار "آي أو إس" أو تنقر مرة واحدة مزدوجة على الرسالة في إصدار "أندرويد".

ويمكنك تغيير طريقة ظهور رد الفعل الافتراضي على إصدارك عن طريق الإعدادات الخاصة بحسابك على تليجرام.

وتتاح ردود الفعل على الرسائل الشخصية، أما في المجموعات أو الدردشات الجماعية، فالأمر متروك لمدير المجموعة إما السماح بها أو حظرها.

ويتيح تحديث "تيليجرام" الجديد أيضًا خاصية إخفاء المزعجين، بطريقة سهلة وسلسة، حيث سيكون عليك أن تحدد المزعجين في قائمة ستظهر لك أعلى قائمة الدردشة، ولن تصل لك رسائل منهم مجددًا من دون إخبارهم بأنك قمت بحظرهم، ويمكنك الدخول إلى تلك القائمة لتعرف ما أرسلوه لك في أو وقت آخر.

أما الميزة الثالثة المثيرة على "تليجرام" فتتمثل في زر الترجمة الجديد الذي يمكنه ترجمة أي رسالة إلى أي لغة ترغب بها.

وتعتمد تلك الخاصية على قائمة اللغات المتوفرة على هاتفك الذكي.

ويتيح تحديث تيليجرام أيضاً إمكانية تغيير الألوان والأنماط على حسابك وعلى قوائم الدردشة بالطريقة التي ترغب بها، بحيث يمكنك التفريق بين دردشاتك الشخصية وتلك المرتبطة بالعمل.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:28 AM

تسريبات تكشف عما يجهزه "تليجرام" من مفاجآت في العام الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تسريبات صحفية ما يجهزه تطبيق التراسل المشفر "تيليجرام" من مفاجآت لمستخدميه في العام الجديد.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "تليجرام" تنوي أن تستهل عام 2022 الجديد بضجة عارمة، بطرحها تحديثًا شاملاً لتطبيقها، يتضمن عددًا هائلًا من المزايا الجديدة على تطبيقيها في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأبرزت أن ضمن تلك المزايا الجديدة، هو ردود الفعل الجديدة المميزة، والتي سبق واستخدمت في "فيسبوك ماسنجر"، والتي تعمل بالضغط باستمرار على الرسالة في إصدار "آي أو إس" أو تنقر مرة واحدة مزدوجة على الرسالة في إصدار "أندرويد".

ويمكنك تغيير طريقة ظهور رد الفعل الافتراضي على إصدارك عن طريق الإعدادات الخاصة بحسابك على تليجرام.

وتتاح ردود الفعل على الرسائل الشخصية، أما في المجموعات أو الدردشات الجماعية، فالأمر متروك لمدير المجموعة إما السماح بها أو حظرها.

ويتيح تحديث "تيليجرام" الجديد أيضًا خاصية إخفاء المزعجين، بطريقة سهلة وسلسة، حيث سيكون عليك أن تحدد المزعجين في قائمة ستظهر لك أعلى قائمة الدردشة، ولن تصل لك رسائل منهم مجددًا من دون إخبارهم بأنك قمت بحظرهم، ويمكنك الدخول إلى تلك القائمة لتعرف ما أرسلوه لك في أو وقت آخر.

أما الميزة الثالثة المثيرة على "تليجرام" فتتمثل في زر الترجمة الجديد الذي يمكنه ترجمة أي رسالة إلى أي لغة ترغب بها.

وتعتمد تلك الخاصية على قائمة اللغات المتوفرة على هاتفك الذكي.

ويتيح تحديث تيليجرام أيضاً إمكانية تغيير الألوان والأنماط على حسابك وعلى قوائم الدردشة بالطريقة التي ترغب بها، بحيث يمكنك التفريق بين دردشاتك الشخصية وتلك المرتبطة بالعمل.

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