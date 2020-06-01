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السودان تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض 5026

سجلت السودان 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 24 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض ارتفع إلى 5026 إصابة، متضمنة 286 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 151 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3423 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت السودان 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 24 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض ارتفع إلى 5026 إصابة، متضمنة 286 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 151 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3423 حالة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:03 PM

السودان تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض 5026

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت السودان 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 24 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض ارتفع إلى 5026 إصابة، متضمنة 286 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 151 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3423 حالة.

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