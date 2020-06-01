السودان تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض 5026
سجلت السودان 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 24 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض ارتفع إلى 5026 إصابة، متضمنة 286 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 151 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3423 حالة.
السودان
فيروس كورونا الجديد
السودان تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-01
سجلت السودان 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 24 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض ارتفع إلى 5026 إصابة، متضمنة 286 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 151 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3423 حالة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
01:03 PM
السودان تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا
عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض 5026
سجلت السودان 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 24 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور المرض ارتفع إلى 5026 إصابة، متضمنة 286 وفاة؛ مشيرة إلى تماثل 151 حالة للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3423 حالة.