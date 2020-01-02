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زوّرا هوية وعرضاها للبيع.. ضبط وافدين بحوزتهما "10 إقامات" مزورة

شرطة الرياض: أقرّا بما نُسِب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية

أعلنت شرطة الرياض عن الإطاحة بوافدين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية، بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض، وكلاهما بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نُسِب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

شرطة الرياض جرائم التزييف والتزوير الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زوّرا هوية وعرضاها للبيع.. ضبط وافدين بحوزتهما "10 إقامات" مزورة
سبق

أعلنت شرطة الرياض عن الإطاحة بوافدين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية، بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض، وكلاهما بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نُسِب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
12:50 PM

زوّرا هوية وعرضاها للبيع.. ضبط وافدين بحوزتهما "10 إقامات" مزورة

شرطة الرياض: أقرّا بما نُسِب إليهما وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة الرياض عن الإطاحة بوافدين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافدين من الجنسية السودانية، بحي ظهرة لبن غربي العاصمة الرياض، وكلاهما بالعقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، وعرضها للبيع بمقابل مالي، وضبط بحوزتهـما 10 بطاقات مزورة لهوية مقيم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نُسِب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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