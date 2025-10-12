متزينًا بأكثر 80 ألف زائر.. مهرجان تمور تربة الثالث يختتم فعالياته

بلغ حجم مبيعاته مليوني ريال لـ 20 صنفاً

اختتم مهرجان التمور الثالث بمحافظة تربة فعالياته أمس، بعد أن استمر على مدى 30 يوماً مستقطباً أكثر من 80 ألف زائر من مختلف شرائح المجتمع، حيث اشتمل على أركان منها ما خصص للتراث والتاريخ والآثار والمقتنيات الثمينة، إضافة للمبادرات المجتمعية لذوي الإعاقة والأسر المنتجة، وتقديم العديد من الندوات الزراعية والملتقيات الشبابية المفيدة ومسابقات وألعاب وعروض مسرحية نالت استحسان الجميع.



وشهد المهرجان تنظيم مسابقة الرسم التشكيلي، والمسابقة الشعرية الكبرى بهدف إبراز المواهب الفنية والشعرية من داخل المحافظة وخارجها، في حين حصد المهرجان طيلة مدة إقامته مليوني ريال حجم المبيعات من مختلف أصناف التمور.



من جانبه أكد محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي على نجاح مثل هذه الفعاليات التي تنعش المحافظة اقتصادياً، وتقدم لأفراد المجتمع نماذج من المنتجات السياحية والثقافية والترفيهية، مقدماً شكره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على دعمهما لإقامة هذا المهرجان الذي كان له الأثر الإيجابي على كافة محافظات المنطقة .