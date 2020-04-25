النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لسنا خارج الخطر".. الحكومة البريطانية تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

"باتيل" دعت إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها

كررت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، مطالبة الحكومة للمواطنين، اليوم (السبت)، بالبقاء في المنازل، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات وباء فيروس كورونا .

ودعت "باتيل" المواطنين إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها خاصة وأن البلاد لم تخرج بعد من الخطر، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي: "نعرف أن الناس محبطون، لكننا لسنا خارج الخطر، من الضروري أن نستمر في اتباع القواعد".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"لسنا خارج الخطر".. الحكومة البريطانية تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل
سبق

كررت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، مطالبة الحكومة للمواطنين، اليوم (السبت)، بالبقاء في المنازل، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات وباء فيروس كورونا .

ودعت "باتيل" المواطنين إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها خاصة وأن البلاد لم تخرج بعد من الخطر، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي: "نعرف أن الناس محبطون، لكننا لسنا خارج الخطر، من الضروري أن نستمر في اتباع القواعد".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
09:37 PM

"لسنا خارج الخطر".. الحكومة البريطانية تطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

"باتيل" دعت إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,156

كررت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، مطالبة الحكومة للمواطنين، اليوم (السبت)، بالبقاء في المنازل، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات وباء فيروس كورونا .

ودعت "باتيل" المواطنين إلى مواصلة اتباع القواعد المعمول بها خاصة وأن البلاد لم تخرج بعد من الخطر، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي: "نعرف أن الناس محبطون، لكننا لسنا خارج الخطر، من الضروري أن نستمر في اتباع القواعد".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,072
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة