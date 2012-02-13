"نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعاً

مبادرة تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة وإصلاحية جدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الخطوط السعودية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في مستشفى محايل العام لمدة يوم، وللرجال في المحكمة العامة بأبها لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في محافظة بيشة لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة يومين، والكلية التقنية لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء بمنطقة الجوف في مركز صوير لمدة يوم، وبمنطقة الرياض في هيئة حقوق الإنسان لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.