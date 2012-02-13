النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

"نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعاً

مبادرة تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة وإصلاحية جدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الخطوط السعودية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في مستشفى محايل العام لمدة يوم، وللرجال في المحكمة العامة بأبها لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في محافظة بيشة لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة يومين، والكلية التقنية لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء بمنطقة الجوف في مركز صوير لمدة يوم، وبمنطقة الرياض في هيئة حقوق الإنسان لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

الأحوال المدنية نأتي إليك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعاً
سبق

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة وإصلاحية جدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الخطوط السعودية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في مستشفى محايل العام لمدة يوم، وللرجال في المحكمة العامة بأبها لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في محافظة بيشة لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة يومين، والكلية التقنية لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء بمنطقة الجوف في مركز صوير لمدة يوم، وبمنطقة الرياض في هيئة حقوق الإنسان لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
12:00 PM

"نأتي إليك".. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعاً

مبادرة تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
761

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (11) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة وإصلاحية جدة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في الخطوط السعودية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في مستشفى محايل العام لمدة يوم، وللرجال في المحكمة العامة بأبها لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال والنساء في محافظة بيشة لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة يومين، والكلية التقنية لمدة ثلاثة أيام.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء بمنطقة الجوف في مركز صوير لمدة يوم، وبمنطقة الرياض في هيئة حقوق الإنسان لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,100
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,102

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة