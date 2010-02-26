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بالصور .. انفجار هائل في بريطانيا ولا إصابات بين السعوديين

نقل 6 مصابين في حالة حرجة والشرطة تحقّق

أكّد النادي السعودي في مدينة ليستر البريطانية، أنه لا يوجد مصابون في حادثة الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد الذي أدّى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل؛ تمّ نقلهم في حالة حرجة إلى المستشفى.

كما تواصل النادي مع أحد المبتعثين وهو أقرب السكان السعوديين إلى موقع الانفجار؛ حيث أكّد أن موقع الانفجار يبعد عنه نحو شارعين وهو بصحة جيدة ولم يتعرّض لأيّ أذى.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن انفجاراً وحريقاً هائلاً وقع في مبنى تجاري وسكني في مدينة ليستر وسط إنجلترا.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع "حادث كبير" ومازالت تحقّق في الأسباب التي أدّت إلى الانفجار الذي دمّر المبنى المكوّن من متجر وشقق سكنية.

وأشارت إلى أنه تمّ إغلاق الشوارع المؤدية إلى الموقع، ووجّهت نداءات للسكان بتجنب الاقتراب من المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. انفجار هائل في بريطانيا ولا إصابات بين السعوديين
سبق

أكّد النادي السعودي في مدينة ليستر البريطانية، أنه لا يوجد مصابون في حادثة الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد الذي أدّى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل؛ تمّ نقلهم في حالة حرجة إلى المستشفى.

كما تواصل النادي مع أحد المبتعثين وهو أقرب السكان السعوديين إلى موقع الانفجار؛ حيث أكّد أن موقع الانفجار يبعد عنه نحو شارعين وهو بصحة جيدة ولم يتعرّض لأيّ أذى.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن انفجاراً وحريقاً هائلاً وقع في مبنى تجاري وسكني في مدينة ليستر وسط إنجلترا.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع "حادث كبير" ومازالت تحقّق في الأسباب التي أدّت إلى الانفجار الذي دمّر المبنى المكوّن من متجر وشقق سكنية.

وأشارت إلى أنه تمّ إغلاق الشوارع المؤدية إلى الموقع، ووجّهت نداءات للسكان بتجنب الاقتراب من المنطقة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:12 AM

بالصور .. انفجار هائل في بريطانيا ولا إصابات بين السعوديين

نقل 6 مصابين في حالة حرجة والشرطة تحقّق

A A A
خالد علي - الرياض
1
14,023

أكّد النادي السعودي في مدينة ليستر البريطانية، أنه لا يوجد مصابون في حادثة الانفجار الذي وقع مساء أمس الأحد الذي أدّى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل؛ تمّ نقلهم في حالة حرجة إلى المستشفى.

كما تواصل النادي مع أحد المبتعثين وهو أقرب السكان السعوديين إلى موقع الانفجار؛ حيث أكّد أن موقع الانفجار يبعد عنه نحو شارعين وهو بصحة جيدة ولم يتعرّض لأيّ أذى.

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن انفجاراً وحريقاً هائلاً وقع في مبنى تجاري وسكني في مدينة ليستر وسط إنجلترا.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع "حادث كبير" ومازالت تحقّق في الأسباب التي أدّت إلى الانفجار الذي دمّر المبنى المكوّن من متجر وشقق سكنية.

وأشارت إلى أنه تمّ إغلاق الشوارع المؤدية إلى الموقع، ووجّهت نداءات للسكان بتجنب الاقتراب من المنطقة.

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