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كيف تَصَرّف الجيش الجزائري مع غواصة إسرائيلية تَجسست على مناورته؟

اضطر قائدها للتخلي عن المهمة والابتعاد عن الساحل

نقل موقع "مينا ديفانس" عن مصادر لم يُسَمها، أن الجيش الجزائري رَصَد قبل يومين من تنفيذ تمرين الردع 2021 في 27 سبتمبر، غواصة إسرائيلية "دولفين" أثناء محاولتها التجسس على القوات الجزائرية، التي كانت تستعد للمناورة؛ بحسب ما أفادت به "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وذكر الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية، أن القيادة الجزائرية قررت تعقب الغواصة الإسرائيلية دون سونار؛ لتفادي الكشف المتقاطع بواسطة غواصة دولفين.

وأضاف أن الجيش الجزائري استخدم طائرتين مروحيتين سوبر لينكس مضادتين للغواصات، في مطاردة الغواصة الإسرائيلية، في الوقت الذي دفعت فيه غواصتان تابعتان له الغواصة الإسرائيلية شمالًا.

وبيّن "مينا ديفانس" أن الغواصة الإسرائيلية "دولفين" عَلِقت في المياه الإقليمية؛ مما اضطر قائدها إلى الظهور على سطح المياه؛ كمؤشر على تخليها عن مهمة التجسس، وابتعادها عن الساحل الجزائري.

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كيف تَصَرّف الجيش الجزائري مع غواصة إسرائيلية تَجسست على مناورته؟
سبق

نقل موقع "مينا ديفانس" عن مصادر لم يُسَمها، أن الجيش الجزائري رَصَد قبل يومين من تنفيذ تمرين الردع 2021 في 27 سبتمبر، غواصة إسرائيلية "دولفين" أثناء محاولتها التجسس على القوات الجزائرية، التي كانت تستعد للمناورة؛ بحسب ما أفادت به "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وذكر الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية، أن القيادة الجزائرية قررت تعقب الغواصة الإسرائيلية دون سونار؛ لتفادي الكشف المتقاطع بواسطة غواصة دولفين.

وأضاف أن الجيش الجزائري استخدم طائرتين مروحيتين سوبر لينكس مضادتين للغواصات، في مطاردة الغواصة الإسرائيلية، في الوقت الذي دفعت فيه غواصتان تابعتان له الغواصة الإسرائيلية شمالًا.

وبيّن "مينا ديفانس" أن الغواصة الإسرائيلية "دولفين" عَلِقت في المياه الإقليمية؛ مما اضطر قائدها إلى الظهور على سطح المياه؛ كمؤشر على تخليها عن مهمة التجسس، وابتعادها عن الساحل الجزائري.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
04:59 PM

كيف تَصَرّف الجيش الجزائري مع غواصة إسرائيلية تَجسست على مناورته؟

اضطر قائدها للتخلي عن المهمة والابتعاد عن الساحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,643

نقل موقع "مينا ديفانس" عن مصادر لم يُسَمها، أن الجيش الجزائري رَصَد قبل يومين من تنفيذ تمرين الردع 2021 في 27 سبتمبر، غواصة إسرائيلية "دولفين" أثناء محاولتها التجسس على القوات الجزائرية، التي كانت تستعد للمناورة؛ بحسب ما أفادت به "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وذكر الموقع المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية، أن القيادة الجزائرية قررت تعقب الغواصة الإسرائيلية دون سونار؛ لتفادي الكشف المتقاطع بواسطة غواصة دولفين.

وأضاف أن الجيش الجزائري استخدم طائرتين مروحيتين سوبر لينكس مضادتين للغواصات، في مطاردة الغواصة الإسرائيلية، في الوقت الذي دفعت فيه غواصتان تابعتان له الغواصة الإسرائيلية شمالًا.

وبيّن "مينا ديفانس" أن الغواصة الإسرائيلية "دولفين" عَلِقت في المياه الإقليمية؛ مما اضطر قائدها إلى الظهور على سطح المياه؛ كمؤشر على تخليها عن مهمة التجسس، وابتعادها عن الساحل الجزائري.

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