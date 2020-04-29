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"تجارة الحدود الشمالية" تنفذ 1022 جولة تفتيشية وتضبط 54 مخالفة

هدفت إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك

نفّذت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 19- 27 أبريل الجاري، 1022 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة الحدود الشمالية، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 54 مخالفة، 3٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يُقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بيّنت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

وتُهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك، وعدم الإسراف في شراء كميات تزيد على الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app

أو مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

وزارة التجارة منطقة الحدود الشمالية المنشآت التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجارة الحدود الشمالية" تنفذ 1022 جولة تفتيشية وتضبط 54 مخالفة
سبق

نفّذت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 19- 27 أبريل الجاري، 1022 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة الحدود الشمالية، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 54 مخالفة، 3٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يُقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بيّنت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

وتُهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك، وعدم الإسراف في شراء كميات تزيد على الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app

أو مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
07:12 PM

"تجارة الحدود الشمالية" تنفذ 1022 جولة تفتيشية وتضبط 54 مخالفة

هدفت إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 19- 27 أبريل الجاري، 1022 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

واستهدفت جولات "التجارة" بمنطقة الحدود الشمالية، تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكه، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 54 مخالفة، 3٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يُقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بيّنت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

وتُهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك، وعدم الإسراف في شراء كميات تزيد على الاحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app

أو مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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