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غدًا الجمعة.. انطلاق دورة القرعاوي الـ17 للدعاة لعام 1440هـ

ندوة عن وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل

تنطلق مساء غدٍ الجمعة، دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي السابعة عشرة للدعاة، لعام 1440هـ.

وينظم الدورة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بعد صلاة المغرب في جامع مكتبة العلوم الشرعية، جامع الشيخ العلامة زيد المدخلي -رحمه الله- وتعقد ندوة بعنوان: "وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين.. سماته وآثاره".

وقال رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن الدورة توجيهية للدعاة المشاركين في أفرع دورات القرعاوي العلمية التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "المدخلي" أن الدورة يلقيها "الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، الداعية المعروف، ورئيس لجنة الدعوة في المكتب التعاوني بصامطة الشيخ عبد الله بن محمد حسن نجمي".

وحثّ "المدخلي" طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الندوة؛ لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة إلى الله -عز وجل-.

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غدًا الجمعة.. انطلاق دورة القرعاوي الـ17 للدعاة لعام 1440هـ
سبق

تنطلق مساء غدٍ الجمعة، دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي السابعة عشرة للدعاة، لعام 1440هـ.

وينظم الدورة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بعد صلاة المغرب في جامع مكتبة العلوم الشرعية، جامع الشيخ العلامة زيد المدخلي -رحمه الله- وتعقد ندوة بعنوان: "وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين.. سماته وآثاره".

وقال رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن الدورة توجيهية للدعاة المشاركين في أفرع دورات القرعاوي العلمية التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "المدخلي" أن الدورة يلقيها "الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، الداعية المعروف، ورئيس لجنة الدعوة في المكتب التعاوني بصامطة الشيخ عبد الله بن محمد حسن نجمي".

وحثّ "المدخلي" طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الندوة؛ لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة إلى الله -عز وجل-.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
07:20 PM

غدًا الجمعة.. انطلاق دورة القرعاوي الـ17 للدعاة لعام 1440هـ

ندوة عن وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تنطلق مساء غدٍ الجمعة، دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي السابعة عشرة للدعاة، لعام 1440هـ.

وينظم الدورة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، بعد صلاة المغرب في جامع مكتبة العلوم الشرعية، جامع الشيخ العلامة زيد المدخلي -رحمه الله- وتعقد ندوة بعنوان: "وسطية أهل السنة والجماعة بين التشدد والتساهل المذمومين.. سماته وآثاره".

وقال رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة، الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن الدورة توجيهية للدعاة المشاركين في أفرع دورات القرعاوي العلمية التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "المدخلي" أن الدورة يلقيها "الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، الداعية المعروف، ورئيس لجنة الدعوة في المكتب التعاوني بصامطة الشيخ عبد الله بن محمد حسن نجمي".

وحثّ "المدخلي" طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الندوة؛ لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة إلى الله -عز وجل-.

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