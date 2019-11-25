"الحصيني" يتوقع توسع الحالة المطرية إلى هذه المناطق .. الرياض حاضرة

قال: السحب الممطرة صباح اليوم تركزت على شقراء والمجمعة وثادق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ توسع الحالة المطرية "غيث" إلى مناطق عدة خلال الساعات المقبلة بما فيها العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": السحب الممطرة صباح اليوم الإثنين الساعة "6" على أجزاءٍ من محافظات #شقراء و #المجمعة و #ثادق وجنوب غرب العاصمة #الرياض نواحي #الحريق وشمال #الشرقية وشمال #جازان و #الكويت.

وأضاف: متوقع توسع الحالة على #الزلفي #حريملاء، ثم العاصمة الرياض، ثم #رماح ثم #الصمان.. صباحكم ممطر يا أهل الرياض، بإذن الله.