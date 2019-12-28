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حفرت نفقاً للإيقاع بهم.. مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لـ"طالبان"

بعد 4 أيام من اعتداء مماثل على أفراد في الجيش

قُتِل عشرة جنود أفغان، اليوم السبت؛ بعد وقوعهم في فخّ نصبته لهم حركة طالبان أثناء الهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد.

وأوضح الناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان، أن عناصر طالبان حفروا نفقاً إلى القاعدة في منطقة سنغين، وفجّروها قبل أن يتمكّن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، وفقاً لـ"فرانس 24"

وتبنّت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديد في ظل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان؛ من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

وقُتِل الثلاثاء الماضي سبعة جنود أفغان بهجوم شنّته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.

حركة طالبان أفغانستان

الرئيسية/ أخبار العالم

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حفرت نفقاً للإيقاع بهم.. مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لـ"طالبان"
سبق

قُتِل عشرة جنود أفغان، اليوم السبت؛ بعد وقوعهم في فخّ نصبته لهم حركة طالبان أثناء الهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد.

وأوضح الناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان، أن عناصر طالبان حفروا نفقاً إلى القاعدة في منطقة سنغين، وفجّروها قبل أن يتمكّن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، وفقاً لـ"فرانس 24"

وتبنّت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديد في ظل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان؛ من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

وقُتِل الثلاثاء الماضي سبعة جنود أفغان بهجوم شنّته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:00 PM

حفرت نفقاً للإيقاع بهم.. مقتل 10 جنود أفغان في هجوم لـ"طالبان"

بعد 4 أيام من اعتداء مماثل على أفراد في الجيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل عشرة جنود أفغان، اليوم السبت؛ بعد وقوعهم في فخّ نصبته لهم حركة طالبان أثناء الهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد.

وأوضح الناطق باسم كتيبة "مايواند 215" التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان، أن عناصر طالبان حفروا نفقاً إلى القاعدة في منطقة سنغين، وفجّروها قبل أن يتمكّن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، وفقاً لـ"فرانس 24"

وتبنّت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديد في ظل المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان؛ من أجل إنهاء العنف في أفغانستان.

وقُتِل الثلاثاء الماضي سبعة جنود أفغان بهجوم شنّته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.

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