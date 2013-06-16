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"الحصيني": موجة حر ثانية تعبر المملكة ودرجتها تتجاوز 45 في الرياض

قال: تستمر4 أيام .. تنخفض الأربعاء المُقبل إلى أقل من المعدل السنوي

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد أجواء المملكة موجة حر ثانية تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 على بعض المناطق، ومنها العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر ثانية يُتوقع أن تعبر المملكة وأن تتجاوز الحرارة "٤٥"#على بعض المناطق، ومنها الرياض، ويُتوقع استمرار الموجة الثانية أربعة أيام حيث يُتوقع انخفاضٌ تدريجي في الحرارة من الأربعاء المقبل؛ لتصبح أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة، ومقدار الانخفاض (ه) درجات مئوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": موجة حر ثانية تعبر المملكة ودرجتها تتجاوز 45 في الرياض
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد أجواء المملكة موجة حر ثانية تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 على بعض المناطق، ومنها العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر ثانية يُتوقع أن تعبر المملكة وأن تتجاوز الحرارة "٤٥"#على بعض المناطق، ومنها الرياض، ويُتوقع استمرار الموجة الثانية أربعة أيام حيث يُتوقع انخفاضٌ تدريجي في الحرارة من الأربعاء المقبل؛ لتصبح أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة، ومقدار الانخفاض (ه) درجات مئوية.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
08:23 AM

"الحصيني": موجة حر ثانية تعبر المملكة ودرجتها تتجاوز 45 في الرياض

قال: تستمر4 أيام .. تنخفض الأربعاء المُقبل إلى أقل من المعدل السنوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد أجواء المملكة موجة حر ثانية تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 على بعض المناطق، ومنها العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر ثانية يُتوقع أن تعبر المملكة وأن تتجاوز الحرارة "٤٥"#على بعض المناطق، ومنها الرياض، ويُتوقع استمرار الموجة الثانية أربعة أيام حيث يُتوقع انخفاضٌ تدريجي في الحرارة من الأربعاء المقبل؛ لتصبح أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة، ومقدار الانخفاض (ه) درجات مئوية.

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