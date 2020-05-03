وفي الوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجّه الملك المؤسس بتأمين بيوت لبعض الأئمة والمؤذنين، في لفتة تُبَيّن مدى اهتمامه رحمه الله بهم.

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، رسالة من الملك المؤسس رحمه الله، يعود تاريخها للعام 1350هـ، تُظهر اهتمامه بأئمة المساجد والمؤذنين.

أمِّنوا لهم البيوت.. وثيقة عمرها 91 عامًا تُظهر كيف اهتم المؤسس بالأئمة والمؤذنين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 نشرت دارة الملك عبدالعزيز، رسالة من الملك المؤسس رحمه الله، يعود تاريخها للعام 1350هـ، تُظهر اهتمامه بأئمة المساجد والمؤذنين. وفي الوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجّه الملك المؤسس بتأمين بيوت لبعض الأئمة والمؤذنين، في لفتة تُبَيّن مدى اهتمامه رحمه الله بهم.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 12:37 PM

أمِّنوا لهم البيوت.. وثيقة عمرها 91 عامًا تُظهر كيف اهتم المؤسس بالأئمة والمؤذنين برقيةٌ نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم ويعود تاريخها إلى العام 1350هـ





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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، رسالة من الملك المؤسس رحمه الله، يعود تاريخها للعام 1350هـ، تُظهر اهتمامه بأئمة المساجد والمؤذنين.

وفي الوثيقة التي نشرتها الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوجّه الملك المؤسس بتأمين بيوت لبعض الأئمة والمؤذنين، في لفتة تُبَيّن مدى اهتمامه رحمه الله بهم.