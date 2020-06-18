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الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا

مجمل حالات الشفاء وصل إلى 30241 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا، وبينت الوزارة أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 704 حالات شفاء و3 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصايات في البلاد بلغ 43.752 إصابة وأن مجمل حالات الشفاء وصلت إلى 30241 حالة شفاء وبلغ عدد الوفيات 298 وفاة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا، وبينت الوزارة أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 704 حالات شفاء و3 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصايات في البلاد بلغ 43.752 إصابة وأن مجمل حالات الشفاء وصلت إلى 30241 حالة شفاء وبلغ عدد الوفيات 298 وفاة.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
02:28 PM

الإمارات.. تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا

مجمل حالات الشفاء وصل إلى 30241 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 388 إصابة جديدة بكورونا، وبينت الوزارة أنها أجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 704 حالات شفاء و3 وفيات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصايات في البلاد بلغ 43.752 إصابة وأن مجمل حالات الشفاء وصلت إلى 30241 حالة شفاء وبلغ عدد الوفيات 298 وفاة.

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