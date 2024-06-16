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ألمانيا تسجل 378 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل لـ186839

9 حالات وفيات جديدة يرفع عدد الضحايا إلى 8800

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 378، ليصل إلى 186839.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8800 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجل 378 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل لـ186839
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 378، ليصل إلى 186839.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8800 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
08:22 AM

ألمانيا تسجل 378 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل لـ186839

9 حالات وفيات جديدة يرفع عدد الضحايا إلى 8800

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 378، ليصل إلى 186839.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 8800 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

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