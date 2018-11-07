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السديس مشيداً بتوجيه الملك بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالقصيم: لفتة أبوية

قال: ثمرة من ثمار زيارته التفقدية المباركة للمنطقة التي ستعود بالفائدة على أبنائها

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممّن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة زيارة الملك المفدى لمنطقة القصيم.

وقال: إن التوجيه يعكس صورةً مشرقةً من صور اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائه المواطنين، ويعد لفتة أبوية تجاه أسرهم وأبنائهم، وأن ذلك ما هو إلا ثمرة من ثمار زيارته التفقدية المباركة إلى المنطقة التي ستعقبها سلسلة من المشاريع التي ستعود بعون الله بالفائدة الكبرى على أبناء هذا الوطن الغالي.

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء لقاء ما قدم ويقدم لخدمة دينه وأبنائه، ويشد عضده بولي عهده الأمين؛ صاحب الرؤية الموفقة والنظرة الثاقبة، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس مشيداً بتوجيه الملك بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالقصيم: لفتة أبوية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممّن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة زيارة الملك المفدى لمنطقة القصيم.

وقال: إن التوجيه يعكس صورةً مشرقةً من صور اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائه المواطنين، ويعد لفتة أبوية تجاه أسرهم وأبنائهم، وأن ذلك ما هو إلا ثمرة من ثمار زيارته التفقدية المباركة إلى المنطقة التي ستعقبها سلسلة من المشاريع التي ستعود بعون الله بالفائدة الكبرى على أبناء هذا الوطن الغالي.

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء لقاء ما قدم ويقدم لخدمة دينه وأبنائه، ويشد عضده بولي عهده الأمين؛ صاحب الرؤية الموفقة والنظرة الثاقبة، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:45 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:16 PM

السديس مشيداً بتوجيه الملك بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالقصيم: لفتة أبوية

قال: ثمرة من ثمار زيارته التفقدية المباركة للمنطقة التي ستعود بالفائدة على أبنائها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممّن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك بمناسبة زيارة الملك المفدى لمنطقة القصيم.

وقال: إن التوجيه يعكس صورةً مشرقةً من صور اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بأبنائه المواطنين، ويعد لفتة أبوية تجاه أسرهم وأبنائهم، وأن ذلك ما هو إلا ثمرة من ثمار زيارته التفقدية المباركة إلى المنطقة التي ستعقبها سلسلة من المشاريع التي ستعود بعون الله بالفائدة الكبرى على أبناء هذا الوطن الغالي.

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء لقاء ما قدم ويقدم لخدمة دينه وأبنائه، ويشد عضده بولي عهده الأمين؛ صاحب الرؤية الموفقة والنظرة الثاقبة، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها.

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