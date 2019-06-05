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اليمن ..إغاثي الملك سلمان يوزع كسوة العيد في البيضاء والجوف

للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم والشرقية والغيل والمتون

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، كسوة العيد في محافظتي البيضاء والجوف باليمن.

وجرى توزيع 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مدينة البيضاء ومديريات ذي ناعم، والزاهر، والصومعة رداع، وأقيفة، ومكيراس صباح، والرياشية، والسوادية، والطفة، التابعة لمحافظة البيضاء.

كما وزع المركز 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم، والمنطقة الشرقية، والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، التابعة لمحافظة الجوف.

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اليمن ..إغاثي الملك سلمان يوزع كسوة العيد في البيضاء والجوف
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، كسوة العيد في محافظتي البيضاء والجوف باليمن.

وجرى توزيع 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مدينة البيضاء ومديريات ذي ناعم، والزاهر، والصومعة رداع، وأقيفة، ومكيراس صباح، والرياشية، والسوادية، والطفة، التابعة لمحافظة البيضاء.

كما وزع المركز 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم، والمنطقة الشرقية، والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، التابعة لمحافظة الجوف.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
12:24 PM

اليمن ..إغاثي الملك سلمان يوزع كسوة العيد في البيضاء والجوف

للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم والشرقية والغيل والمتون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، كسوة العيد في محافظتي البيضاء والجوف باليمن.

وجرى توزيع 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مدينة البيضاء ومديريات ذي ناعم، والزاهر، والصومعة رداع، وأقيفة، ومكيراس صباح، والرياشية، والسوادية، والطفة، التابعة لمحافظة البيضاء.

كما وزع المركز 24.000 كسوة للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم، والمنطقة الشرقية، والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، التابعة لمحافظة الجوف.

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