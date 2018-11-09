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الباحة.. إخراج محتجز وفيضان سدود وإغلاق للعقبات

متحدث "المدني": السيول مستمرة في وادي الأحسبة

فاض سد وادي مشنية ووادي عليب؛ فيما اقتربت بعض سدود منطقة الباحة من المفيض بمعدل "نصف متر ومتر"، مع استمرار تدفق السيول، كما أغلقت الأمطار كل العقبات عدا عقبتين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس: العقبات مغلقة عدا عقبة الباحة وعقبة الأبناء.

وأضاف: تم انتشال شخص من الجنسية البنغالية، كان محتجزاً بوادي الأحسبة، وهو بصحة جيدة.

وأردف: سد وادي مشنية في المندق فائض بارتفاع ثمانية أمتار، ومساحة التخزين الكلي ٤٠٠ ألف متر مكعب، كما فاض سد وادي عليب؛ بينما بَقِيَ متر واحد على مفيض سد وادي الأحسبة في المخواة، وما زالت السيول مستمرة في وادي الأحسبة، وبقي "نصف متر" على مفيض سد وادي عليب في الحجرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. إخراج محتجز وفيضان سدود وإغلاق للعقبات
سبق

فاض سد وادي مشنية ووادي عليب؛ فيما اقتربت بعض سدود منطقة الباحة من المفيض بمعدل "نصف متر ومتر"، مع استمرار تدفق السيول، كما أغلقت الأمطار كل العقبات عدا عقبتين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس: العقبات مغلقة عدا عقبة الباحة وعقبة الأبناء.

وأضاف: تم انتشال شخص من الجنسية البنغالية، كان محتجزاً بوادي الأحسبة، وهو بصحة جيدة.

وأردف: سد وادي مشنية في المندق فائض بارتفاع ثمانية أمتار، ومساحة التخزين الكلي ٤٠٠ ألف متر مكعب، كما فاض سد وادي عليب؛ بينما بَقِيَ متر واحد على مفيض سد وادي الأحسبة في المخواة، وما زالت السيول مستمرة في وادي الأحسبة، وبقي "نصف متر" على مفيض سد وادي عليب في الحجرة.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
05:12 PM

الباحة.. إخراج محتجز وفيضان سدود وإغلاق للعقبات

متحدث "المدني": السيول مستمرة في وادي الأحسبة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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فاض سد وادي مشنية ووادي عليب؛ فيما اقتربت بعض سدود منطقة الباحة من المفيض بمعدل "نصف متر ومتر"، مع استمرار تدفق السيول، كما أغلقت الأمطار كل العقبات عدا عقبتين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس: العقبات مغلقة عدا عقبة الباحة وعقبة الأبناء.

وأضاف: تم انتشال شخص من الجنسية البنغالية، كان محتجزاً بوادي الأحسبة، وهو بصحة جيدة.

وأردف: سد وادي مشنية في المندق فائض بارتفاع ثمانية أمتار، ومساحة التخزين الكلي ٤٠٠ ألف متر مكعب، كما فاض سد وادي عليب؛ بينما بَقِيَ متر واحد على مفيض سد وادي الأحسبة في المخواة، وما زالت السيول مستمرة في وادي الأحسبة، وبقي "نصف متر" على مفيض سد وادي عليب في الحجرة.

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