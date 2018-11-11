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أمير الجوف يوجّه بتخصيص الإذاعة المدرسية وحصة النشاط للحديث عن زيارة الملك

جولةٌ بدأها خادم الحرمين تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة وشمـلت القصيم وحائـل

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مدارس المنطقة لتخصيص الإذاعة وحصة النشاط هذا الأسبوع للحديث عن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الجوف.

وتأتي الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف؛ لاستكمال ما بدأه من جولة تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة؛ حيث يزور المنطقة خلال هذا الأسبوع، بعد جولة شملت القصيم وحائل.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجوف جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يوجّه بتخصيص الإذاعة المدرسية وحصة النشاط للحديث عن زيارة الملك
سبق

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مدارس المنطقة لتخصيص الإذاعة وحصة النشاط هذا الأسبوع للحديث عن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الجوف.

وتأتي الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف؛ لاستكمال ما بدأه من جولة تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة؛ حيث يزور المنطقة خلال هذا الأسبوع، بعد جولة شملت القصيم وحائل.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:12 AM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:17 PM

أمير الجوف يوجّه بتخصيص الإذاعة المدرسية وحصة النشاط للحديث عن زيارة الملك

جولةٌ بدأها خادم الحرمين تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة وشمـلت القصيم وحائـل

A A A
مهنا التميمي - الجوف
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2,592

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، مدارس المنطقة لتخصيص الإذاعة وحصة النشاط هذا الأسبوع للحديث عن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- لمنطقة الجوف.

وتأتي الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الجوف؛ لاستكمال ما بدأه من جولة تحمل في طياتها الخير لمناطق المملكة؛ حيث يزور المنطقة خلال هذا الأسبوع، بعد جولة شملت القصيم وحائل.

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