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"الحبشان" يحصل على الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس

حصل رئيس قسم التخطيط والمعلومات بتعليم الأفلاج شايع بن راشد آل حبشان، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، في المناهج وطرق التدريس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتهدف الدراسة التي أجراها "الحبشان" في رسالة الدكتوراه إلى تحديد مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA لدى المعلمين.

كما تهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي قائم على الجودة لتطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA لدى المعلمين، وكشف فاعلية البرنامج التدريبي المنفذ في تطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA في الجانب المعرفي.

كذلك كشف فاعلية البرنامج التدريبي المنفذ في تطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA في الجانب الأدائي.

وتوصلت الدراسة إلى تحديد العديد من الجوانب الإيجابية لرفع الأداء لدى العاملين بالميدان التربوي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحبشان" يحصل على الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس
سبق

حصل رئيس قسم التخطيط والمعلومات بتعليم الأفلاج شايع بن راشد آل حبشان، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، في المناهج وطرق التدريس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتهدف الدراسة التي أجراها "الحبشان" في رسالة الدكتوراه إلى تحديد مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA لدى المعلمين.

كما تهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي قائم على الجودة لتطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA لدى المعلمين، وكشف فاعلية البرنامج التدريبي المنفذ في تطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA في الجانب المعرفي.

كذلك كشف فاعلية البرنامج التدريبي المنفذ في تطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA في الجانب الأدائي.

وتوصلت الدراسة إلى تحديد العديد من الجوانب الإيجابية لرفع الأداء لدى العاملين بالميدان التربوي.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
08:10 PM

"الحبشان" يحصل على الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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حصل رئيس قسم التخطيط والمعلومات بتعليم الأفلاج شايع بن راشد آل حبشان، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع، في المناهج وطرق التدريس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتهدف الدراسة التي أجراها "الحبشان" في رسالة الدكتوراه إلى تحديد مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA لدى المعلمين.

كما تهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي قائم على الجودة لتطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA لدى المعلمين، وكشف فاعلية البرنامج التدريبي المنفذ في تطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA في الجانب المعرفي.

كذلك كشف فاعلية البرنامج التدريبي المنفذ في تطوير مهارات قياس فاعلية التدريس المعتمـِدة على القيمة المضافة VAA في الجانب الأدائي.

وتوصلت الدراسة إلى تحديد العديد من الجوانب الإيجابية لرفع الأداء لدى العاملين بالميدان التربوي.

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