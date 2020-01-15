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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الشرقية ونجران ومكة والمدينة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الشرقية ونجران ومكة والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:15 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الشرقية ونجران ومكة والمدينة

استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الشرقية، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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