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من حريق لبنان إلى اليمن ونيجيريا.. "سلمان للإغاثة" حاضر بالأغذية والعلاج

واصل حملته لمكافحة العمى وأجرى 81 عملية بحضر موت ووزع سلالًا بمأرب

زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الأهالي المتضررين من كارثة الحرائق التي اجتاحت أكثر من منطقة في جبل لبنان، وجرى خلال الزيارة توزيعُ سلال إغاثية للعائلات المتضررة في بلدة الدامور للتخفيف من معاناتهم.

كما وزّع المركز 351 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2.106 أفراد.

فيما أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، 81 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و75 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و6 عمليات جراحية للرجال والنساء.

وواصل المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لافيا بجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ حيث قام الأطباء المتطوعون بفحص 6 آلاف حالة، وإجراء 416 عملية جراحية مع دخول الحملة يومها الخامس، كما جرى تسليم الأدوية المناسبة لمن يعانون من مشاكل نظر متنوعة، إضافة إلى توزيع 4 آلاف نظارة طبية للحالات التي تحتاجها.

من جهته، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق نهج المملكة العربية السعودية الإنساني تجاه مختلف شعوب العالم.

يُذكر أن هذه الحملات التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأتي حرصًا من المملكة على تخفيف معاناة المرضى المحتاجين والمساعدة المادية والعينية، ورفع المعاناة عن المرضى والمحتاجين أثناء الأزمات؛ حيث شملت هذه الحملات في الأيام الماضية، اليمنَ ولبنان ونيجيريا.

لبنان اليمن نيجيريا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من حريق لبنان إلى اليمن ونيجيريا.. "سلمان للإغاثة" حاضر بالأغذية والعلاج
سبق

زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الأهالي المتضررين من كارثة الحرائق التي اجتاحت أكثر من منطقة في جبل لبنان، وجرى خلال الزيارة توزيعُ سلال إغاثية للعائلات المتضررة في بلدة الدامور للتخفيف من معاناتهم.

كما وزّع المركز 351 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2.106 أفراد.

فيما أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، 81 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و75 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و6 عمليات جراحية للرجال والنساء.

وواصل المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لافيا بجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ حيث قام الأطباء المتطوعون بفحص 6 آلاف حالة، وإجراء 416 عملية جراحية مع دخول الحملة يومها الخامس، كما جرى تسليم الأدوية المناسبة لمن يعانون من مشاكل نظر متنوعة، إضافة إلى توزيع 4 آلاف نظارة طبية للحالات التي تحتاجها.

من جهته، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق نهج المملكة العربية السعودية الإنساني تجاه مختلف شعوب العالم.

يُذكر أن هذه الحملات التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأتي حرصًا من المملكة على تخفيف معاناة المرضى المحتاجين والمساعدة المادية والعينية، ورفع المعاناة عن المرضى والمحتاجين أثناء الأزمات؛ حيث شملت هذه الحملات في الأيام الماضية، اليمنَ ولبنان ونيجيريا.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
07:45 PM

من حريق لبنان إلى اليمن ونيجيريا.. "سلمان للإغاثة" حاضر بالأغذية والعلاج

واصل حملته لمكافحة العمى وأجرى 81 عملية بحضر موت ووزع سلالًا بمأرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، الأهالي المتضررين من كارثة الحرائق التي اجتاحت أكثر من منطقة في جبل لبنان، وجرى خلال الزيارة توزيعُ سلال إغاثية للعائلات المتضررة في بلدة الدامور للتخفيف من معاناتهم.

كما وزّع المركز 351 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 2.106 أفراد.

فيما أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، 81 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و75 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و6 عمليات جراحية للرجال والنساء.

وواصل المركز حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لافيا بجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ حيث قام الأطباء المتطوعون بفحص 6 آلاف حالة، وإجراء 416 عملية جراحية مع دخول الحملة يومها الخامس، كما جرى تسليم الأدوية المناسبة لمن يعانون من مشاكل نظر متنوعة، إضافة إلى توزيع 4 آلاف نظارة طبية للحالات التي تحتاجها.

من جهته، أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق نهج المملكة العربية السعودية الإنساني تجاه مختلف شعوب العالم.

يُذكر أن هذه الحملات التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تأتي حرصًا من المملكة على تخفيف معاناة المرضى المحتاجين والمساعدة المادية والعينية، ورفع المعاناة عن المرضى والمحتاجين أثناء الأزمات؛ حيث شملت هذه الحملات في الأيام الماضية، اليمنَ ولبنان ونيجيريا.

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