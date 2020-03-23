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"هيئة الاتصالات" تدعو المستفيدين إلى التعامل مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين فقط

ومنصات التوصيل الإلكترونية المسجلين لديها

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة بمقدمي الخدمات البريدية المرخصين، بالإضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها؛ حماية لحقوق كل المستفيدين.

ودعت المستفيدين إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa فقط.

وحثت الهيئة المستفيدين من الخدمات البريدية والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، على التواصل معها على الرقم 19966 في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وزيارة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع بشكل محدّث على قائمة الشركات المرخصة والمسجلة لدى الهيئة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تدعو المستفيدين إلى التعامل مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين فقط
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة بمقدمي الخدمات البريدية المرخصين، بالإضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها؛ حماية لحقوق كل المستفيدين.

ودعت المستفيدين إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa فقط.

وحثت الهيئة المستفيدين من الخدمات البريدية والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، على التواصل معها على الرقم 19966 في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وزيارة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع بشكل محدّث على قائمة الشركات المرخصة والمسجلة لدى الهيئة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
08:29 AM

"هيئة الاتصالات" تدعو المستفيدين إلى التعامل مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين فقط

ومنصات التوصيل الإلكترونية المسجلين لديها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,777

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قائمة بمقدمي الخدمات البريدية المرخصين، بالإضافة إلى قائمة أخرى بشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها؛ حماية لحقوق كل المستفيدين.

ودعت المستفيدين إلى التعامل فقط مع مقدمي الخدمات البريدية المرخصين لديها، وشركات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها وفق القائمة المنشورة في موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa فقط.

وحثت الهيئة المستفيدين من الخدمات البريدية والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، على التواصل معها على الرقم 19966 في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات، وزيارة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع بشكل محدّث على قائمة الشركات المرخصة والمسجلة لدى الهيئة.

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