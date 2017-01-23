برعاية "سبق".. شعراء وفنانون خليجيون وعرب يشاركون في "عبيَّه"

المهرجان ينطلق الثلاثاء المقبل في "منتجع الفيصلية درة الرياض"

تشهد العاصمة الرياض، مساء الأسبوع المقبل، أمسية شعرية كبيرة بمشاركة الشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي والشاعر السعودي سعيد بن مانع.

وتقام الأمسية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" في يومه الأول الثلاثاء 29 يناير، والذي يستهدف كل شرائح المجتمع، ويجمع ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ويستمر حتى يوم السبت 2 فبراير في منتجع الفيصلية درة الرياض الواقع في بنبان برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ويتنظيم مربط السلام وصحيفة "سبق" الإلكترونية الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" محمد بن سليمان آل الشيخ: اللجان أنهت كل الترتيبات والتنظيمات لإقامة المهرجان بشكل جذاب ولافت يحاكي تراث المملكة ونهضتها، وبفعاليات متنوعة ومختلفة تناسب الأسرة والشباب والأطفال.

وأضاف: المهرجان سيستمر خمسة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بالمهرجان وفعالياته المصاحبة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة وفعاليات مثيرة، التي من أهمها، عروض خيل من مختلف أنحاء العالم، وحفلات غنائية بمشاركة فنانين خليجيين وعرب ومنهم، الفنان الشاب الحاصل على لقب "أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف".

وأردف بالقول: ستكون هناك مشاركة فنية من قبل فرقة البحرين الشعبية، وأيضاً إقامة معرض للفنون التشكيلية يحاكي جمال الخيل العربي والقيادة الحكيمة بأنامل سعودية مبدعة من النساء والرجال، وكذلك مزاد نخبة الخيل، وبطولة جمال الخيل العربي، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، ودورات عن الخيل للمربين والمحكمين، وجوائز ملاك الخيل، ورواة وقصص وطنية وتاريخية عن الخيل، أمسيات شعرية، وسينما خارجية، وساحة للفنون، واستوديو الخيل، وتدريب للأطفال والسيدات والمهتمين بركوب الخيل، ومنطقة التسوق، ومنطقة المطاعم.

وتابع: بلغ عدد الجياد المشاركة في بطولة جمال الخيل العربي التي ستنطلق ثالث أيام المهرجان 291 جواداً من السعودية وقارة أوروبا وذلك في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس والفحول يتنافسون على جوائز مالية مجموعها 480 ألف ريال وسيارة، وسيقوم بتحكيم البطولة طاقم حكام من السعودية ودول إيطاليا والسويد وفرنسا وأسبانيا.

يذكر أن المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" يحظى بتنظيم مربط السلام لمالكه الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان آل سعود وأخيه الأمير سلمان بن فيصل آل سعود، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب على جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية، ووضع الضوابط والشروط لمسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة وفقاً للأنظمة الدولية المعنية لهذه البطولات.

ويمكن الحصول على تذاكر دخول المهرجان من خلال الموقع الإلكتروني: https://stytickets.com/event/alubayyah/.