النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية "سبق".. شعراء وفنانون خليجيون وعرب يشاركون في "عبيَّه"

المهرجان ينطلق الثلاثاء المقبل في "منتجع الفيصلية درة الرياض"

تشهد العاصمة الرياض، مساء الأسبوع المقبل، أمسية شعرية كبيرة بمشاركة الشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي والشاعر السعودي سعيد بن مانع.

وتقام الأمسية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" في يومه الأول الثلاثاء 29 يناير، والذي يستهدف كل شرائح المجتمع، ويجمع ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ويستمر حتى يوم السبت 2 فبراير في منتجع الفيصلية درة الرياض الواقع في بنبان برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ويتنظيم مربط السلام وصحيفة "سبق" الإلكترونية الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" محمد بن سليمان آل الشيخ: اللجان أنهت كل الترتيبات والتنظيمات لإقامة المهرجان بشكل جذاب ولافت يحاكي تراث المملكة ونهضتها، وبفعاليات متنوعة ومختلفة تناسب الأسرة والشباب والأطفال.

وأضاف: المهرجان سيستمر خمسة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بالمهرجان وفعالياته المصاحبة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة وفعاليات مثيرة، التي من أهمها، عروض خيل من مختلف أنحاء العالم، وحفلات غنائية بمشاركة فنانين خليجيين وعرب ومنهم، الفنان الشاب الحاصل على لقب "أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف".

وأردف بالقول: ستكون هناك مشاركة فنية من قبل فرقة البحرين الشعبية، وأيضاً إقامة معرض للفنون التشكيلية يحاكي جمال الخيل العربي والقيادة الحكيمة بأنامل سعودية مبدعة من النساء والرجال، وكذلك مزاد نخبة الخيل، وبطولة جمال الخيل العربي، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، ودورات عن الخيل للمربين والمحكمين، وجوائز ملاك الخيل، ورواة وقصص وطنية وتاريخية عن الخيل، أمسيات شعرية، وسينما خارجية، وساحة للفنون، واستوديو الخيل، وتدريب للأطفال والسيدات والمهتمين بركوب الخيل، ومنطقة التسوق، ومنطقة المطاعم.

وتابع: بلغ عدد الجياد المشاركة في بطولة جمال الخيل العربي التي ستنطلق ثالث أيام المهرجان 291 جواداً من السعودية وقارة أوروبا وذلك في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس والفحول يتنافسون على جوائز مالية مجموعها 480 ألف ريال وسيارة، وسيقوم بتحكيم البطولة طاقم حكام من السعودية ودول إيطاليا والسويد وفرنسا وأسبانيا.

يذكر أن المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" يحظى بتنظيم مربط السلام لمالكه الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان آل سعود وأخيه الأمير سلمان بن فيصل آل سعود، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب على جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية، ووضع الضوابط والشروط لمسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة وفقاً للأنظمة الدولية المعنية لهذه البطولات.

ويمكن الحصول على تذاكر دخول المهرجان من خلال الموقع الإلكتروني: https://stytickets.com/event/alubayyah/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
برعاية "سبق".. شعراء وفنانون خليجيون وعرب يشاركون في "عبيَّه"
سبق

تشهد العاصمة الرياض، مساء الأسبوع المقبل، أمسية شعرية كبيرة بمشاركة الشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي والشاعر السعودي سعيد بن مانع.

وتقام الأمسية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" في يومه الأول الثلاثاء 29 يناير، والذي يستهدف كل شرائح المجتمع، ويجمع ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ويستمر حتى يوم السبت 2 فبراير في منتجع الفيصلية درة الرياض الواقع في بنبان برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ويتنظيم مربط السلام وصحيفة "سبق" الإلكترونية الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" محمد بن سليمان آل الشيخ: اللجان أنهت كل الترتيبات والتنظيمات لإقامة المهرجان بشكل جذاب ولافت يحاكي تراث المملكة ونهضتها، وبفعاليات متنوعة ومختلفة تناسب الأسرة والشباب والأطفال.

وأضاف: المهرجان سيستمر خمسة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بالمهرجان وفعالياته المصاحبة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة وفعاليات مثيرة، التي من أهمها، عروض خيل من مختلف أنحاء العالم، وحفلات غنائية بمشاركة فنانين خليجيين وعرب ومنهم، الفنان الشاب الحاصل على لقب "أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف".

وأردف بالقول: ستكون هناك مشاركة فنية من قبل فرقة البحرين الشعبية، وأيضاً إقامة معرض للفنون التشكيلية يحاكي جمال الخيل العربي والقيادة الحكيمة بأنامل سعودية مبدعة من النساء والرجال، وكذلك مزاد نخبة الخيل، وبطولة جمال الخيل العربي، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، ودورات عن الخيل للمربين والمحكمين، وجوائز ملاك الخيل، ورواة وقصص وطنية وتاريخية عن الخيل، أمسيات شعرية، وسينما خارجية، وساحة للفنون، واستوديو الخيل، وتدريب للأطفال والسيدات والمهتمين بركوب الخيل، ومنطقة التسوق، ومنطقة المطاعم.

وتابع: بلغ عدد الجياد المشاركة في بطولة جمال الخيل العربي التي ستنطلق ثالث أيام المهرجان 291 جواداً من السعودية وقارة أوروبا وذلك في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس والفحول يتنافسون على جوائز مالية مجموعها 480 ألف ريال وسيارة، وسيقوم بتحكيم البطولة طاقم حكام من السعودية ودول إيطاليا والسويد وفرنسا وأسبانيا.

يذكر أن المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" يحظى بتنظيم مربط السلام لمالكه الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان آل سعود وأخيه الأمير سلمان بن فيصل آل سعود، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب على جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية، ووضع الضوابط والشروط لمسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة وفقاً للأنظمة الدولية المعنية لهذه البطولات.

ويمكن الحصول على تذاكر دخول المهرجان من خلال الموقع الإلكتروني: https://stytickets.com/event/alubayyah/.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
02:29 PM

برعاية "سبق".. شعراء وفنانون خليجيون وعرب يشاركون في "عبيَّه"

المهرجان ينطلق الثلاثاء المقبل في "منتجع الفيصلية درة الرياض"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,057

تشهد العاصمة الرياض، مساء الأسبوع المقبل، أمسية شعرية كبيرة بمشاركة الشاعر الكويتي محمد جار الله السهلي والشاعر السعودي سعيد بن مانع.

وتقام الأمسية ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" في يومه الأول الثلاثاء 29 يناير، والذي يستهدف كل شرائح المجتمع، ويجمع ما بين الثقافة والتاريخ والترفيه، ويستمر حتى يوم السبت 2 فبراير في منتجع الفيصلية درة الرياض الواقع في بنبان برعاية أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ويتنظيم مربط السلام وصحيفة "سبق" الإلكترونية الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" محمد بن سليمان آل الشيخ: اللجان أنهت كل الترتيبات والتنظيمات لإقامة المهرجان بشكل جذاب ولافت يحاكي تراث المملكة ونهضتها، وبفعاليات متنوعة ومختلفة تناسب الأسرة والشباب والأطفال.

وأضاف: المهرجان سيستمر خمسة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بالمهرجان وفعالياته المصاحبة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة وفعاليات مثيرة، التي من أهمها، عروض خيل من مختلف أنحاء العالم، وحفلات غنائية بمشاركة فنانين خليجيين وعرب ومنهم، الفنان الشاب الحاصل على لقب "أراب آيدول في موسمه الثاني محمد عساف".

وأردف بالقول: ستكون هناك مشاركة فنية من قبل فرقة البحرين الشعبية، وأيضاً إقامة معرض للفنون التشكيلية يحاكي جمال الخيل العربي والقيادة الحكيمة بأنامل سعودية مبدعة من النساء والرجال، وكذلك مزاد نخبة الخيل، وبطولة جمال الخيل العربي، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، ودورات عن الخيل للمربين والمحكمين، وجوائز ملاك الخيل، ورواة وقصص وطنية وتاريخية عن الخيل، أمسيات شعرية، وسينما خارجية، وساحة للفنون، واستوديو الخيل، وتدريب للأطفال والسيدات والمهتمين بركوب الخيل، ومنطقة التسوق، ومنطقة المطاعم.

وتابع: بلغ عدد الجياد المشاركة في بطولة جمال الخيل العربي التي ستنطلق ثالث أيام المهرجان 291 جواداً من السعودية وقارة أوروبا وذلك في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس والفحول يتنافسون على جوائز مالية مجموعها 480 ألف ريال وسيارة، وسيقوم بتحكيم البطولة طاقم حكام من السعودية ودول إيطاليا والسويد وفرنسا وأسبانيا.

يذكر أن المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" يحظى بتنظيم مربط السلام لمالكه الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان آل سعود وأخيه الأمير سلمان بن فيصل آل سعود، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب على جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية، ووضع الضوابط والشروط لمسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة وفقاً للأنظمة الدولية المعنية لهذه البطولات.

ويمكن الحصول على تذاكر دخول المهرجان من خلال الموقع الإلكتروني: https://stytickets.com/event/alubayyah/.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,656
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,345
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,577
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,506

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة