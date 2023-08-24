"الجمارك": بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط لفسح إرساليات "الأدوات الصحية"

وفق منظومة عمل تهدف إلى التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لـ "المواصفات"

أكّدت "الجمارك السعودية"، ضرورة وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه مثبتة على منتجات الأدوات الصحية الواردة، حيث يُعد ذلك شرطاً لازماً لفسحها والسماح بدخولها.

وأوضحت "الجمارك"؛ أنه تفادياً لعدم فسح الإرسالية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية يجب على جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية التي تدخل ضمن لائحة ترشيد استهلاك المياه التأكّد من وجود بطاقة الترشيد مثبّتة على الكرتون الخارجي والداخلي للمنتج.

وتعمل "الجمارك السعودية" وفقاً لمنظومة عمل متكاملة تتولى من خلاله التطبيق الإلزامي للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.