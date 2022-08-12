النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل

استمع الى نبذة عن أعمالها في الجوانب البحثية ومنها المتعلقة بفيروس كورونا

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا حضره رؤساء جامعات الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، وأم القرى د. عبدالله بافيل، وجدة د.عدنان الحميدان، والطائف د. يوسف عسيري، واطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل.

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها والذي بلغ إجمالي عدد المقبولين أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

واستمع إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية التي تسهم في خدمة المجتمع، ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا وشرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل وبرامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وجاءت إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل على النحو التالي:

15 ألف طالب وطالبة بجامعة المؤسس، ‏و20 ألفاً و200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و‏8000 طالب وطالبة بجامعة جدة، و‏13 ألف طالب وطالبة بجامعة الطائف.

نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل
سبق

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا حضره رؤساء جامعات الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، وأم القرى د. عبدالله بافيل، وجدة د.عدنان الحميدان، والطائف د. يوسف عسيري، واطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل.

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها والذي بلغ إجمالي عدد المقبولين أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

واستمع إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية التي تسهم في خدمة المجتمع، ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا وشرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل وبرامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وجاءت إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل على النحو التالي:

15 ألف طالب وطالبة بجامعة المؤسس، ‏و20 ألفاً و200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و‏8000 طالب وطالبة بجامعة جدة، و‏13 ألف طالب وطالبة بجامعة الطائف.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
01:59 PM

نائب أمير مكة يطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام المقبل

استمع الى نبذة عن أعمالها في الجوانب البحثية ومنها المتعلقة بفيروس كورونا

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,143

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير بدر بن سلطان، اجتماعًا حضره رؤساء جامعات الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، وأم القرى د. عبدالله بافيل، وجدة د.عدنان الحميدان، والطائف د. يوسف عسيري، واطّلع على خطط الجامعات واستعداداتها للعام الأكاديمي المقبل.

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها والذي بلغ إجمالي عدد المقبولين أكثر من 56 ألف طالب وطالبة.

واستمع إلى نبذة عن أعمال الجامعات في الجوانب البحثية التي تسهم في خدمة المجتمع، ومنها الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا وشرح عن خطط الجامعات للتوسع في التخصصات التي تتواءم وسوق العمل وبرامج الدبلوم المستحدثة والهادفة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وجاءت إحصاءات القبول في الجامعات للعام الأكاديمي المقبل على النحو التالي:

15 ألف طالب وطالبة بجامعة المؤسس، ‏و20 ألفاً و200 طالب وطالبة في جامعة أم القرى، و‏8000 طالب وطالبة بجامعة جدة، و‏13 ألف طالب وطالبة بجامعة الطائف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,861
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,265
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,179
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,601

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة